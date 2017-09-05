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5 сентября 2017, 18:42 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Борис Майоров: А мне нравится, как играют минчане. Пусть канадский тренер продолжает с ними работать

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал неудачный старт минского «Динамо» в чемпионате КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал неудачный старт минского Динамо в чемпионате <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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— В КХЛ уже говорят об отставке Горди Дуайера? А я скажу — пусть канадец работает в Минске дальше, — заявил Борис Майоров. — Потому что я вижу, к чему он стремится. И чего хочет добиться от своей команды. Это большой объем катания, постоянный прессинг, помеха сопернику. Очень активная и боевая игра у минчан. При этом они действуют без удалений и хамства. «Динамо» играет агрессивно, а не грубо. И мне даже не по себе немного от того, что они при этом так мало забивают. Не заслуживает эта команда того, чтоб быть на последнем месте. Уверен, что успех к ней еще придет.

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Дисквалификация форварда ХК «Динамо-Минск» на один матч Роба Клинкхаммера отменена

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающим минского «Динамо» Робом Клинкхаммером в матче с «Северсталью» 4 сентября (1:2) и смягчил наказание игроку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.
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