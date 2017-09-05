Борис Майоров: А мне нравится, как играют минчане. Пусть канадский тренер продолжает с ними работать

— В КХЛ уже говорят об отставке Горди Дуайера? А я скажу — пусть канадец работает в Минске дальше, — заявил Борис Майоров. — Потому что я вижу, к чему он стремится. И чего хочет добиться от своей команды. Это большой объем катания, постоянный прессинг, помеха сопернику. Очень активная и боевая игра у минчан. При этом они действуют без удалений и хамства. «Динамо» играет агрессивно, а не грубо. И мне даже не по себе немного от того, что они при этом так мало забивают. Не заслуживает эта команда того, чтоб быть на последнем месте. Уверен, что успех к ней еще придет.