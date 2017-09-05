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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30906951/
5 сентября 2017, 18:39 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Дисквалификация форварда ХК «Динамо-Минск» на один матч Роба Клинкхаммера отменена

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающим минского «Динамо» Робом Клинкхаммером в матче с «Северсталью» 4 сентября (1:2) и смягчил наказание игроку, сообщили БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Эпизод произошел на 41-й минуте поединка в Москве. Арбитры квалифицировали действия нападающего «зубров» как колющий удар, назначив наказание в пять минут штрафа и дисциплинарный штраф до конца игры. Такой вердикт предполагал пропуск предстоящей игры динамовцев на выезде с ХК «Сочи». Однако СДК Лиги постановил переквалифицировать наказание в малый двухминутный штраф.

Гостевой матч с хоккеистами «Сочи» минчане проведут 6 сентября. После старта сезона КХЛ хоккеисты «Динамо» набрали 2 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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