Дисквалификация форварда ХК «Динамо-Минск» на один матч Роба Клинкхаммера отменена

Эпизод произошел на 41-й минуте поединка в Москве. Арбитры квалифицировали действия нападающего «зубров» как колющий удар, назначив наказание в пять минут штрафа и дисциплинарный штраф до конца игры. Такой вердикт предполагал пропуск предстоящей игры динамовцев на выезде с ХК «Сочи». Однако СДК Лиги постановил переквалифицировать наказание в малый двухминутный штраф.

Гостевой матч с хоккеистами «Сочи» минчане проведут 6 сентября. После старта сезона КХЛ хоккеисты «Динамо» набрали 2 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции.