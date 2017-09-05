Каменский: Рядом с такими, как Марков, воспитываются молодые таланты

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— Для вас старт регулярного чемпионата КХЛ прошел без неожиданностей или же ожидали иного начала сезона?

— Интересное начало, интересные матчи. Кто-то выигрывает у лидеров, кто-то проигрывает. Летний хоккей — все полны сил, играют с огромным желанием.

— Вообще, ощущение, что команды в хорошей форме подошли к сезону, играют на высоких скоростях. Или это мы просто соскучились по хоккею?

— По уровню все команды подравнялись, поэтому и хоккей интересный. Вырос уровень хоккея, все матчи упорные. Много молодых ребят, показывающих хороший хоккей. Те же ветераны играют солидно. От этого и такое интересное начало чемпионата.

— Магнитогорский «Металлург» уже два матча проиграл дома, причем «Автомобилисту» и «Амуру», в этом году «Магнитка» не так сильна, или же это временные проблемы?

— Думаю, что это временные проблемы. Естественно, тяжело заменить потерянных ведущих игроков. Со временем, думаю, команда укомплектуется, будет единый коллектив, и пойдут победы.

— У московского «Динамо» было очень тяжелое лето, но сейчас команда хороша и идет на Западе следом за двумя главными фаворитами сезона, на что динамовцы могут рассчитывать в этом чемпионате?

— «Динамо» всегда было организованным клубом. У них всегда был рисунок, которого они придерживаются. Есть ветераны, есть перспективная молодежь. В плей-офф-то, уверен, они точно попадут. И там еще попортят жизнь всем фаворитам.

— СКА и ЦСКА — безальтернативно главные претенденты на Кубок Гагарина?

— Так нельзя говорить, потому что они играют в одной конференции. Команды выглядят и играют солидно, у них солидный подбор игроков, но у нас этот сезон — олимпийский. Многие ребята из СКА и ЦСКА будут задействованы в сборных, поэтому в своем чемпионате будет тоже тяжело.

— А вообще Олимпиада может повлиять на результаты сезона в КХЛ?

— Думаю, нет. Они профессионалы. Должны выходить на лед, играть в свою игру и не искать оправданий.

— А кому из армейцев отдаете предпочтение вы?

— Пока никому. Две сильные команды показывают солидный хоккей. Думаю, он будут улучшаться с продолжением сезона от матча к матчу. Дальше еще интереснее будет.

— Как вам игра вернувшегося в Россию и уже забившего Андрея Маркова?

— Побольше бы таких игроков. Всегда приветствую возвращение таких великих хоккеистов. Рядом с ними воспитываются те молодые таланты, которым потом защищать цвета клубов из сборной. Его опыт и профессионализм помогут Казани. Он играет на очень высоком уровне и уже доказал это.

— А как это — играть рядом с таким игроком, как передаются опыт и мастерство?

— Во-первых, он передает своей игрой. Своей подготовкой, поведением на площадке и вне ее. Все это должно подчеркиваться, и молодые ребята должны запоминать. Они обращают на него пристальное внимание и запоминают те советы, которые дает Андрей.

— Четыре иностранных клуба замыкают таблицу Западной конференции. Это неприятный момент для КХЛ?

— Это временное явление. Европейцы по-своему готовятся к сезону и набирают обороты по его ходу, если смотреть статистически. Команды все хорошие, просто нужно время, чтобы увидеть их результаты. Сейчас такое время — выиграй одну-две игры, и ты наверху.

Думаю, все они могут пробиться в плей-офф. Все подтянулись по уровню игры, все будет зависеть от них самих.

— Зато на Востоке «Куньлунь» идет на втором месте после «Ак Барса». Как вам вообще проект «Ред Стар»?

— Проект политический, и что команда играет хорошо, можно только приветствовать. И это хорошо для Китая, где будет Олимпиада.

— А антураж вокруг лиги. Насколько растет качество организации хоккейных мероприятий в России? И что дают акции, как у «Северстали», где чирлидерши меняют на улицах Череповца клубные свитера на одежду прохожих?

— Это больше вопрос к маркетинговой службе, я в этом не разбираюсь. Вижу, что лига прогрессирует, что ее узнают в Европе и Америке. Много клубов из Европы хотят участвовать в нашей лиге. Поэтому думаю, что мы движемся в правильном направлении.

— Кто из игроков главный герой старта? Ковальчук, Доус, Дацюк? Вообще пока выделяются больше те, от кого и ждали. Микс Индрашис из рижского «Динамо» приятное исключение…

— Естественно, приятно, что в отличной форме опытные ребята, как Ковальчук и Дацюк, как молодой Кирилл Капризов. Еще раз отмечу, что это олимпийский год, и нам важно, чтобы все хоккеисты подошли в хорошей форме к Олимпиаде и выиграли ее.