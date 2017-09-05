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5 сентября 2017, 16:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Куньлуня» Ип, Кейн, Сквайрз, Локхарт и Джо приняли гражданство Китая

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Североамериканские хоккеисты «Куньлуня» Брэндон Ип, Кори Кейн, Грег Сквайрз, Лукас Локхарт и Брэйден Джо приняли гражданство Китая и являются кандидатами в национальную команду, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба КХЛ.

«Куньлунь» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 11 очков в первых шести матчах сезона. Ип, Кейн, Сквайрз, Локхарт, Джо и Дан стал игроками китайской команды в межсезонье. В 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине.

«Североамериканские игроки “Куньлуня” Брэндон Ип, Лукас Локхарт, Брэйден Джо и Дерек Дан (все — Канада), Кори Кейн и Грег Сквайрз (оба — США), приняли китайское гражданство. Теперь хоккеисты, каждый из которых имеет китайские корни, являются кандидатами в национальную команду», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».

Кейн с 6 очками (3 гола и 3 передачи) является лучшим бомбардиром «Куньлуня» в сезоне-2017/18, Ип отметился тремя набранными баллами (2+1), Сквайрз, Локхарт и Джо набрали по одному очку за результативность. Дерек Дан будет выступать в клубе ВХЛ «Куньлунь РС Хэйлунцзян».

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