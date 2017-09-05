Хоккеисты «Куньлуня» Ип, Кейн, Сквайрз, Локхарт и Джо приняли гражданство Китая

«Куньлунь» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 11 очков в первых шести матчах сезона. Ип, Кейн, Сквайрз, Локхарт, Джо и Дан стал игроками китайской команды в межсезонье. В 2022 году зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине.

«Североамериканские игроки “Куньлуня” Брэндон Ип, Лукас Локхарт, Брэйден Джо и Дерек Дан (все — Канада), Кори Кейн и Грег Сквайрз (оба — США), приняли китайское гражданство. Теперь хоккеисты, каждый из которых имеет китайские корни, являются кандидатами в национальную команду», — сообщили в пресс-службе «Куньлуня».

Кейн с 6 очками (3 гола и 3 передачи) является лучшим бомбардиром «Куньлуня» в сезоне-2017/18, Ип отметился тремя набранными баллами (2+1), Сквайрз, Локхарт и Джо набрали по одному очку за результативность. Дерек Дан будет выступать в клубе ВХЛ «Куньлунь РС Хэйлунцзян».