Наказание Роба Клинкхаммера смягчено, форвард сможет сыграть 6 сентября против «Сочи»
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающим ХК «Динамо-Минск» Роба Клинкхаммера в матче с «Северсталью» (1:2) и смягчил наказание, полученное динамовцем.
«Переквалифицировать наложенное на него наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) “Руководства по судейству сезона 2017/2018” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — п. 1.6.2. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 538 в (Удар клюшкой) “Руководства по судейству сезона 2017/2018” — Малый штраф (2 мин.)», — сообщает протокол заседания СДК.
Таким образом, Роб Клинкхаммер сможет принять участие в матче чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» 6 сентября.
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