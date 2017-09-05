Александр Медведев считает, что СКА выведет из-под потолка зарплат Дацюка и Ковальчука
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук являются основными кандидатами в СКА на вывод их зарплат
из-под потолка, установленного Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев после гала-матча между сборными администрации Приморского края и Восточного экономического форума, за которую он играл.
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«Думаю, что Дацюк и Ковальчук — первые кандидаты. Но точно мы пока еще не определились», — сказал Медведев. «Лига постановила, что
Ковальчук выступал за СКА во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2012/13, а затем, летом 2013 года, подписал с клубом из Санкт- Петербурга полноценный контракт. Соглашение со СКА он продлил в июле 2017 года. Дацюк, как и Ковальчук известный по игре в НХЛ, выступает за СКА с 2016 года.
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