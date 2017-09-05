Александр Медведев считает, что СКА выведет из-под потолка зарплат Дацюка и Ковальчука

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«Думаю, что Дацюк и Ковальчук — первые кандидаты. Но точно мы пока еще не определились», — сказал Медведев. «Лига постановила, что из-под потолка можно вывести только двух игроков. Мы подчиняемся ее решению», — отметил собеседник ТАСС.

Ковальчук выступал за СКА во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2012/13, а затем, летом 2013 года, подписал с клубом из Санкт- Петербурга полноценный контракт. Соглашение со СКА он продлил в июле 2017 года. Дацюк, как и Ковальчук известный по игре в НХЛ, выступает за СКА с 2016 года.

На вопрос, может ли составить проблемы СКА тот факт, что из-под потолка можно вывести зарплаты не более двух хоккеистов, Медведев ответил: «Нет, не составит». Также первый президент КХЛ рассказал, что клуб пока не намерен подписывать новых игроков. «У нас команда укомплектована. Мы новых игроков не ищем», — отметил он.

Клубы КХЛ в нынешнем сезоне могут выводить двух игроков из-под потолка зарплат, являющихся кандидатами в сборную России и ранее выступавшими в Национальной хоккейной лиге. Решение было принято по рекомендации Федерации хоккея России. После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено о введении жесткого потолка зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.