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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30904456/
5 сентября 2017, 15:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Александр Медведев считает, что СКА выведет из-под потолка зарплат Дацюка и Ковальчука

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук являются основными кандидатами в СКА на вывод их зарплат из-под потолка, установленного Континентальной хоккейной лигой (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев после гала-матча между сборными администрации Приморского края и Восточного экономического форума, за которую он играл.

<em>ВЛАДИВОСТОК 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/.</em> Нападающие Павел <span class=error>Дацюк</span> и Илья Ковальчук являются основными кандидатами в <span class=error>СКА</span> на вывод их зарплат <nobr>из-под </nobr>потолка установленного Континентальной хоккейной лигой (<span class=error>КХЛ</span>). Об этом ТАСС сообщил член совета директоров <span class=error>СКА</span> Александр <span class=error>Медведев</span> после <nobr>гала-матча</nobr> между сборными администрации Приморского края и Восточного экономического форума за которую он играл. Увеличить
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«Думаю, что Дацюк и Ковальчук — первые кандидаты. Но точно мы пока еще не определились», — сказал Медведев. «Лига постановила, что из-под потолка можно вывести только двух игроков. Мы подчиняемся ее решению», — отметил собеседник ТАСС.

Ковальчук выступал за СКА во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2012/13, а затем, летом 2013 года, подписал с клубом из Санкт- Петербурга полноценный контракт. Соглашение со СКА он продлил в июле 2017 года. Дацюк, как и Ковальчук известный по игре в НХЛ, выступает за СКА с 2016 года.

На вопрос, может ли составить проблемы СКА тот факт, что из-под потолка можно вывести зарплаты не более двух хоккеистов, Медведев ответил: «Нет, не составит». Также первый президент КХЛ рассказал, что клуб пока не намерен подписывать новых игроков. «У нас команда укомплектована. Мы новых игроков не ищем», — отметил он.

Клубы КХЛ в нынешнем сезоне могут выводить двух игроков из-под потолка зарплат, являющихся кандидатами в сборную России и ранее выступавшими в Национальной хоккейной лиге. Решение было принято по рекомендации Федерации хоккея России. После совета директоров КХЛ 24 мая было объявлено о введении жесткого потолка зарплат: в сезоне-2019/20 он составит 800 млн рублей, с сезона-2020/21 — 600 млн. В сезоне-2017/18 потолок зарплат составит 900 млн рублей.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Александр Медведев: Отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКА

Александр Медведев: Отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКА

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отъезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) нападающих Вадима Шипачева и Евгения Дадонова не мог не сказаться на санкт-петербургском СКА, поскольку это выдающиеся игроки. Об этом журналистам сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ), за которую он выступает.
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