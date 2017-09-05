Александр Медведев: «Амур» и «Адмирал» обязательно должны остаться в КХЛ

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«Здесь команду (“Адмирал”) любят, поддерживают ее. За один год команда не строится. Этот сезон очень важный. Главное, чтобы болельщики ее поддерживали», — считает Медведев.

«И Владивосток, и Хабаровск обязательно должны остаться в КХЛ, — продолжил первый президент лиги. — С финансами у “Адмирала”, насколько я знаю, нет никаких проблем».

В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.