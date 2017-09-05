Александр Медведев: «Амур» и «Адмирал» обязательно должны остаться в КХЛ
ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» обязательно должны остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам высказал первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).
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«Здесь команду (“Адмирал”) любят, поддерживают ее. За один год команда не строится. Этот сезон очень важный. Главное, чтобы болельщики ее поддерживали», — считает Медведев.
«И Владивосток, и Хабаровск обязательно должны остаться в КХЛ, — продолжил первый президент лиги. — С финансами у “Адмирала”, насколько я знаю, нет никаких проблем».
В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.
Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке
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