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5 сентября 2017, 13:27 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Александр Медведев: «Амур» и «Адмирал» обязательно должны остаться в КХЛ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» и владивостокский «Адмирал» обязательно должны остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам высказал первый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ).

<em>ВЛАДИВОСТОК 5 сентября. /ТАСС/.</em> Хабаровский Амур и владивостокский Адмирал обязательно должны остаться в Континентальной хоккейной лиге (<span class=error>КХЛ</span>) в следующем сезоне. Такое мнение журналистам высказал первый президент <span class=error>КХЛ</span> и член совета директоров лиги Александр <span class=error>Медведев</span> в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (<span class=error>ВЭФ</span>). Увеличить
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«Здесь команду (“Адмирал”) любят, поддерживают ее. За один год команда не строится. Этот сезон очень важный. Главное, чтобы болельщики ее поддерживали», — считает Медведев.

«И Владивосток, и Хабаровск обязательно должны остаться в КХЛ, — продолжил первый президент лиги. — С финансами у “Адмирала”, насколько я знаю, нет никаких проблем».

В середине мая КХЛ опубликовала рейтинг клубов, по итогам которого лигу после сезона-2017/18 покинут три команды. Рейтинг учитывает как спортивные, так и экономические параметры.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6—7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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