Александр Медведев: Отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКА

Шипачев после завершения сезона-2016/17, в котором СКА выиграл Кубок Гагарина, перешел из санкт-петербургского клуба в «Вегас», а Дадонов — во «Флориду».

«Их отъезд не мог не отразиться на СКА, потому что это два выдающихся игрока, и в сочетании с Гусевым они делали чудеса на льду. Но новое сочетание выглядит интересным, посмотрите, как хорошо играют», — сказал Медведев.

СКА в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал шесть побед в шести матчах.