Савченко провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ
Матч с «Металлургом» из Магнитогорска стал для защитника астанинского «Барыса» Романа Савченко 400-ым в регулярных чемпионатах КХЛ.
Также юбилейную игру провел нападающий астанчан Константин Пушкарев. Матч с «Магниткой» стал для него 300-ым в чемпионатах России.
|3.09.2017 15:00
|Зрители 6120
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:2 Б
|Барыс
|(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Евгений Корешков
Вратари
|Василий Кошечкин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|16:00
|Мэтт Эллисон (Г. Дронов, Д. Денисов)
|2-й период
|Кирилл Полохов
|26:51
|27:36
|Оскар Осала (Т. Филиппи, Н. Шос)
|33:13
|Мэтт Эллисон
|Найджел Доус (Л. Вей, Д. Дитц)
|33:42
|39:24
|39:49
|Оскар Осала
|3-й период
|56:10
|Владислав Калетник
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц)
|57:50
|Овертайм
|Кевин Даллмэн
|62:50
|Антон Сагадеев
|64:47
Серия буллитов - победный бросок
|С. Мозякин
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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