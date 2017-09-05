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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30902440/
5 сентября 2017, 12:52 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Савченко провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ

Матч с «Металлургом» из Магнитогорска стал для защитника астанинского «Барыса» Романа Савченко 400-ым в регулярных чемпионатах КХЛ.

Также юбилейную игру провел нападающий астанчан Константин Пушкарев. Матч с «Магниткой» стал для него 300-ым в чемпионатах России.

3.09.2017 15:00 Зрители 6120 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:2 Б Барыс
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Евгений Корешков
Вратари
Василий Кошечкин Хенрик Карлссон
1-й период
16:00 Мэтт Эллисон (Г. Дронов, Д. Денисов)
2-й период
Кирилл Полохов 26:51
27:36 Оскар Осала (Т. Филиппи, Н. Шос)
33:13 Мэтт Эллисон
Найджел Доус (Л. Вей, Д. Дитц) 33:42
39:24
39:49 Оскар Осала
3-й период
56:10 Владислав Калетник
Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц) 57:50
Овертайм
Кевин Даллмэн 62:50
Антон Сагадеев 64:47
Серия буллитов - победный бросок
С. Мозякин
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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