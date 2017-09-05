Е. Корешков: Липин близок к возвращению, возможно, сыграет с «Салаватом»

«Хорошие новости — наши защитники Александр Липин и Георгий Дульнев близки к возвращению в состав. Мы ожидаем, что сегодня, либо в следующей игре с «Динамо» они уже будут готовы играть.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 3, 5.09.2017, 17:00 -:- Салават Юлаев Барыс