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5 сентября 2017, 12:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Е. Корешков: Липин близок к возвращению, возможно, сыграет с «Салаватом»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», а также отметил, что защитники Александр Липин и Георгий Дульнев близки к возвращению в состав.

«Хорошие новости — наши защитники Александр Липин и Георгий Дульнев близки к возвращению в состав. Мы ожидаем, что сегодня, либо в следующей игре с «Динамо» они уже будут готовы играть.

Что могу сказать по поводу того, что сразу четыре наших игрока в числе лучших по итогам минувшей недели в топ-10 по силовым, сейвам и заброшенным шайбам? Это говорит о том, что команда живёт и дышит, команда работает плодотворно и эти труды дают свои результаты. Среди попавших в топы есть и новички, что означает их хорошую интеграцию в коллектив. Это здорово.

«Салават Юлаев» — это серьёзный соперник. Но я уже говорил, что мы абсолютно к каждому сопернику очень серьёзно готовимся и уфимская команда — не исключение", — цитирует Корешкова пресс-служба клуба.

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