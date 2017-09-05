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5 сентября 2017, 11:57 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Сейв Кошечкина в матче с «Трактором» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ определила лучшие сейвы второй игровой недели чемпионата.

<span class=error>КХЛ</span> определила лучшие <span class=error>сейвы</span> второй игровой недели чемпионата. Увеличить
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Лучшим признано спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в гостевом матче с «Трактором».

1. Спасение вратаря «Металлурга» Василия Кошечкина в матче с «Трактором».
2. Сейв голкипера «Лады» Александра Лазушина в матче с «Ак Барсом».
3. Спасение вратаря «Югры» Ильи Проскурякова в матче со «Слованом».
4. Сейв голкипера ХК «Сочи» Дмитрия Шикина в матче с «Адмиралом».
5. Спасение вратаря «Салавата Юлаева» Бена Скривенса в матче с ХК «Сочи».
6. Сейв голкипера «Амура» Юхи Метсолы в матче с «Ладой».
7. Спасение вратаря «Йокерита» Райана Запольски в матче с московским «Динамо».
8. Спасение вратаря «Трактора» Василия Демченко в матче с «Магниткой».
9. Сейв голкипера «Салавата Юлаева» Андрея Кареева в матче с «Куньлунь Ред Стар».
10. Спасение вратаря «Барыса» Хенрика Карлссона в матче с «Металлургом».

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