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5 сентября 2017, 11:20 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Трактор» подтвердил переход Йюнге из «Куньлуня» в обмен на Брюле

«Трактор» подтвердил обмен нападающего Жильбера Брюле в «Куньлунь Ред Стар» на форварда Рикарда Йюнге.

30-летний Брюле в этом сезоне сыграл за «Трактор» шесть матчей, не набрал очков и заработал показатель полезности «-2». Недавно клуб перезаключил с ним контракт (односторонний, на один год).

30-летний Йюнге дважды в этом сезоне был поставлен «Куньлунем» на драфт отказов. Он не провёл ни одного матча, в сезоне-2016/17 выступал за «Нефтехимик», в 57 играх отметился 40 (24+16) баллами за результативность.

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