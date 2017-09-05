«Трактор» подтвердил переход Йюнге из «Куньлуня» в обмен на Брюле

30-летний Брюле в этом сезоне сыграл за «Трактор» шесть матчей, не набрал очков и заработал показатель полезности «-2». Недавно клуб перезаключил с ним контракт (односторонний, на один год).

30-летний Йюнге дважды в этом сезоне был поставлен «Куньлунем» на драфт отказов. Он не провёл ни одного матча, в сезоне-2016/17 выступал за «Нефтехимик», в 57 играх отметился 40 (24+16) баллами за результативность.