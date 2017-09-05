«Если накосячил, Павел Валерьевич подскажет». Как Дацюка чтут в СКА

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Разгромив в Москве «Спартак» (5:0), питерские армейцы одержали в чемпионате шестую победу кряду, после чего пообщались с прессой.

— Не бывает легких побед. Просто ребята хорошо сыграли, — комментирует итог матча новобранец СКА Андрей Алтыбармакян. — И Коскинен нас выручил несколько раз. Потому что у «Спартака» тоже были острые контратаки.

— Как оцените свой дебют в СКА?

— Уже в двух матчах постоянно выхожу на лед в четвертом звене. Надо привыкать к тому, что у меня есть место в основном составе. Все же мне уже 19 лет. Многие ребята свой путь в КХЛ в 17 начинают.

— Что скажете о своих партнерах по звену?

— Да я самый молодой в команде! С кем поставят, с тем и должен играть. От меня тут ничего не зависит. Я с кем угодно готов на лед выходить.

— Можете подъехать к Дацюку и заявить: «Паша, ты сыграл плохо», — решил пошутить с Андреем один из моих коллег.

— Не стоит этого делать! — твердо ответил Алтыбармакян.

— Ну, а если серьезно, вы к капитану по отчеству обращаетесь?

— Ну да — Павел Валерьевич. Только по отчеству.

— А к Ковальчуку?

— Просто Илья, как обычно.

— Какой самый полезный совет вы получили от Дацюка?

— Больше по обороне. Если я где-то накосячил, он подъедет и подскажет, как надо было лучше сделать. Здорово, что рядом со мной в команде играют такие мастера.

— В третьем периоде вам клюшкой заехали. Все нормально?

— Да, это просто игровой момент. Удаление сопернику за это дали, значит, все нормально. Жаль, не смогли его реализовать.

— Пока очков вам набрать не удалось. Это как-то давит?

— Есть немного. Порой хочется сыграть побольше. Но в такой команде, как СКА… В общем ничего страшного. А будет момент — забью!

…А вот Виктору Тихонову в матче со «Спартаком» удалось открыть счет своим голам в этом сезоне.

— Что нам руководство клуба сказало в раздевалке? Похвалили за то, что мы на протяжении всего матча держали хороший темп, — рассказал Виктор после матча. — Ну и отдельно Коскинена поздравили за «сухой» счет.

— Ваш гол стал ключевым в этом матче. И неожиданным для всех. Повезло с ним?

— Бывает сильно и точно бросаешь по воротам, а голкипер все отбивает. А тут не самая быстрая моя шайба в сетку залетела. Выходит, надо просто бросать почаще.

— На «Спартак» как-то особенно настроились? Поединок-то армейцам явно удался.

— Нет, настрой был обычный. Просто выполнили тренерское задание. Дисциплину подтянули. В «Спартаке» много бывших армейцев. Комаров, Хохлачев… Они тоже неплохо себя показали. Надо их отметить. Хорошо шайбы держали, моменты создавали. Было приятно против них играть.

— Вам побеждать еще не надоело? — теперь шуточный вопрос уже Тихонову.

— Нет. У нас задача такая на сезон — выходить и всех побеждать. Если не откланяться от установки, это будет часто получаться. Вот, как сегодня.