«Если накосячил, Павел Валерьевич подскажет». Как Дацюка чтут в СКА
Питерские армейцы — об атмосфере в команде, победе над «Спартаком» и своем капитане Павле Дацюке.
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Разгромив в Москве «Спартак» (5:0), питерские армейцы одержали в чемпионате шестую победу кряду, после чего пообщались с прессой.
— Не бывает легких побед. Просто ребята хорошо сыграли, — комментирует итог матча новобранец СКА Андрей Алтыбармакян. — И Коскинен нас выручил несколько раз. Потому что у «Спартака» тоже были острые контратаки.
— Как оцените свой дебют в СКА?
— Уже в двух матчах постоянно выхожу на лед в четвертом звене. Надо привыкать к тому, что у меня есть место в основном составе. Все же мне уже 19 лет. Многие ребята свой путь в КХЛ в 17 начинают.
— Что скажете о своих партнерах по звену?
— Да я самый молодой в команде! С кем поставят, с тем и должен играть. От меня тут ничего не зависит. Я с кем угодно готов на лед выходить.
— Можете подъехать к Дацюку и заявить: «Паша, ты сыграл плохо», — решил пошутить с Андреем один из моих коллег.
— Не стоит этого делать! — твердо ответил Алтыбармакян.
— Ну, а если серьезно, вы к капитану по отчеству обращаетесь?
— Ну да — Павел Валерьевич. Только по отчеству.
— А к Ковальчуку?
— Просто Илья, как обычно.
— Какой самый полезный совет вы получили от Дацюка?
— Больше по обороне. Если я
— В третьем периоде вам клюшкой заехали. Все нормально?
— Да, это просто игровой момент. Удаление сопернику за это дали, значит, все нормально. Жаль, не смогли его реализовать.
— Пока очков вам набрать не удалось. Это
— Есть немного. Порой хочется сыграть побольше. Но в такой команде, как СКА… В общем ничего страшного. А будет момент — забью!
…А вот Виктору Тихонову в матче со «Спартаком» удалось открыть счет своим голам в этом сезоне.
— Что нам руководство клуба сказало в раздевалке? Похвалили за то, что мы на протяжении всего матча держали хороший темп, — рассказал Виктор после матча. — Ну и отдельно Коскинена поздравили за «сухой» счет.
— Ваш гол стал ключевым в этом матче. И неожиданным для всех. Повезло с ним?
— Бывает сильно и точно бросаешь по воротам, а голкипер все отбивает. А тут не самая быстрая моя шайба в сетку залетела. Выходит, надо просто бросать почаще.
— На «Спартак»
— Нет, настрой был обычный. Просто выполнили тренерское задание. Дисциплину подтянули. В «Спартаке» много бывших армейцев. Комаров, Хохлачев… Они тоже неплохо себя показали. Надо их отметить. Хорошо шайбы держали, моменты создавали. Было приятно против них играть.
— Вам побеждать еще не надоело? — теперь шуточный вопрос уже Тихонову.
— Нет. У нас задача такая на сезон — выходить и всех побеждать. Если не откланяться от установки, это будет часто получаться. Вот, как сегодня.
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