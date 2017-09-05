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5 сентября 2017, 10:42 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник «Слована» Депре выбыл на пять недель из-за травмы

Защитник «Слована» Симон Депре пропустит пять недель из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний канадский хоккеист получил повреждение верхней части тела в последнем матче команды с «Югрой», который завершился со счётом 2:3 Б.

Депре успел провести в КХЛ всего два матча, проводил на площадке в среднем 8 минут 40 секунд за игру и заработал показатель полезности «-2». В прошлом сезоне защитник выступал в НХЛ за «Анахайм Дакс», но большую часть чемпионата пропустил из-за травмы, сыграв один матч.

Слован
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