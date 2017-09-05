Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:4

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Динамовцы открыли счет на старте первого периода — большинство реализовал Андрей Кутейкин, но спустя три минуты нижегородцы смогли ответить тем же — при розыгрыше лишнего игрока точный бросок нанес Ренат Мамашев. Ещё до конца первого периода торпедовцы смогли выйти вперед — свою первую шайбу за «Торпедо» забросил Томаш Кундратек.

Во втором периоде динамовцы смогли перевернуть ход матча. Причем на это им потребовалось меньше 10 минут. Сначала отличился экс-нижегородец Хиетанен, потом москвичей вывел вперёд Даниил Тарасов. Но самую обидную шайбу нижегородцы пропустили от Дастина Бойда, который завершил розыгрыш лишнего всего за одну секунды до сирены.

В третьем периоде «Торпедо» пыталось пойти на штурм, но Даугавиньш не реализовал выгодный момент и после этого нижегородцы уже не смогли в себе найти сил, чтобы продолжить активные действия.

Состав «Торпедо»: Лисутин; Мамашев — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин; Баранцев — Кундратек, Еглич — Дугин — Даугавиньш; Курбатов — Шуленин, Лазарев — Мозер — Грачёв; Потапов — Фактуллин, Веряев — Костицын — Кулёмин.

«Можно сказать, что мы полностью проиграли матч “Динамо”. Нельзя сказать, что нас где-то переиграли, мы сами проиграли, никаких оправданий быть не может. Не могу сказать, что уступили “Динамо” в движении, хуже двигались. Просто часто теряли шайбу, соперники этим пользовались. Мы безобразно играли в средней зоне, допустили большое количество потерь. Чтобы не допустить подобного в следующем матче против “Локомотива”, нужно каждому игроку “Торпедо” покопаться в своей игре, понять ошибки, нужно больше двигаться, лучше вести силовую борьбу», — прокомментировал итог матча нападающий ХК «Торпедо» Владимир Галузин.

Напомним, что в предыдущем матче 2 сентября нижегородский ХК «Торпедо» уступил СКА в серии буллитов.