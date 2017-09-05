Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл московскому «Динамо» со счётом 2:4
Нижегородский ХК «Торпедо» проиграл московскому «Динамо» в домашнем матче. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на матче 4 сентября 2017 года.
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Видимо, что-то случилось...
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Динамовцы открыли счет на старте первого периода — большинство реализовал Андрей Кутейкин, но спустя три минуты нижегородцы смогли ответить тем же — при розыгрыше лишнего игрока точный бросок нанес Ренат Мамашев. Ещё до конца первого периода торпедовцы смогли выйти вперед — свою первую шайбу за «Торпедо» забросил Томаш Кундратек.
Во втором периоде динамовцы смогли перевернуть ход матча. Причем на это им потребовалось меньше 10 минут. Сначала отличился
В третьем периоде «Торпедо» пыталось пойти на штурм, но Даугавиньш не реализовал выгодный момент и после этого нижегородцы уже не смогли в себе найти сил, чтобы продолжить активные действия.
Состав «Торпедо»: Лисутин; Мамашев — Григорьев, Столяров — Галузин — Паршин; Баранцев — Кундратек, Еглич — Дугин — Даугавиньш; Курбатов — Шуленин, Лазарев — Мозер — Грачёв; Потапов — Фактуллин, Веряев — Костицын — Кулёмин.
«Можно сказать, что мы полностью проиграли матч “Динамо”. Нельзя сказать, что нас
Напомним, что в предыдущем матче 2 сентября нижегородский ХК «Торпедо» уступил СКА в серии буллитов.
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