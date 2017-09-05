Горди Дуайер: Минское «Динамо» провалило начало сезона

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Он также добавил, что его команда играла недисциплинированно.

— Поздравляю коллегу и его команду с победой. Это была очень разочаровывающая игра для нас, разочаровывающее начало сезона, — цитирует клубная пресс-служба Дуайера. — В некоторых эпизодах мы играли правильно, но, определенно, не показывали хорошей игры в нужные моменты. Сегодня «Северсталь» сыграла сильно в первом периоде. Мы получили несколько удалений, сыграли недисциплинированно. Но в третьем периоде мы смогли вернуться в игру, к сожалению, для победы этого не хватило. Когда ты загоняешь себя в настолько критическую ситуацию уже в начале сезона, надо идти от простого, чтобы найти свою игру. В оставшихся матчах этой поездки мы должны будем действовать более дисциплинированно и концентрированно, чтобы добиться успеха.

— Ваше отношение к дисциплинарному штрафу, который получил Роман Дюков.