Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30896996/
5 сентября 2017, 0:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Горди Дуайер: Минское «Динамо» провалило начало сезона

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:2) поздравил с победой наставника череповчан Александра Гулявцева.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайер</span> после матча регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> против <span class=error>Северстали</span> (1:2) поздравил с победой наставника <span class=error>череповчан</span> Александра <span class=error>Гулявцева</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он также добавил, что его команда играла недисциплинированно.

— Поздравляю коллегу и его команду с победой. Это была очень разочаровывающая игра для нас, разочаровывающее начало сезона, — цитирует клубная пресс-служба Дуайера. — В некоторых эпизодах мы играли правильно, но, определенно, не показывали хорошей игры в нужные моменты. Сегодня «Северсталь» сыграла сильно в первом периоде. Мы получили несколько удалений, сыграли недисциплинированно. Но в третьем периоде мы смогли вернуться в игру, к сожалению, для победы этого не хватило. Когда ты загоняешь себя в настолько критическую ситуацию уже в начале сезона, надо идти от простого, чтобы найти свою игру. В оставшихся матчах этой поездки мы должны будем действовать более дисциплинированно и концентрированно, чтобы добиться успеха.

— Ваше отношение к дисциплинарному штрафу, который получил Роман Дюков.

— Я еще не говорил об этом с игроком. Во время игры я не заметил, что там случилось, говорил ли что-либо защитник судье. Поговорим с ним. Он молодой игрок, проводит в КХЛ первый сезон. Сейчас очень разочаровывающий период для нашей команды, возможно, это послужило причиной. Это станет уроком для него.

4.09.2017 19:00 Зрители 2386 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:1 Динамо Мн
(1:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Горди Дуайер
Вратари
Юлиус Гудачек Юнас Энрот 58:20 (Ю. Энрот 58:47-59:00, Ю. Энрот 59:43-59:47)
1-й период
Александр Павлович 01:23
03:04 Павел Чернов (А. Бумагин)
Андрей Степанов 06:42
Илья Шинкевич 16:28
2-й период
Александр Павлович 29:58
Александр Павлович 29:58
37:22 Александр Бумагин
3-й период
40:18 Дмитрий Кагарлицкий
Роб Клинкхаммер 40:39
Роб Клинкхаммер 40:39
40:56 Юрий Трубачев
Марк-Андре Граньяни 40:56
Александр Матерухин 46:14
Александр Павлович 50:41
54:18
54:34 Даниил Вовченко (Ю. Трубачев)
Роман Дюков 57:56
Статистика
8 Штрафное время 57
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

У Дзюбы есть три варианта продолжения карьеры

Как ситуация с банком "Открытие" повлияет на "Спартак"

26-летняя чемпионка мира умерла от сердечного приступа