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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30896888/
4 сентября 2017, 23:54 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Илья Ковальчук: Первый раз меня на «Спартаке» не освистали

После битвы спартаковцев с армейцами обозреватель «Советского спорта» поговорил с героем матча и лучшим снайпером КХЛ Ильей Ковальчуком.

После битвы спартаковцев с армейцами обозреватель Советского спорта поговорил с героем матча и лучшим снайпером <span class=error>КХЛ</span> Ильей Ковальчуком. Увеличить
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СКА после уверенной победы над «Спартаком» поразил… профессионализмом. После матча в раздевалку спустилось руководство клуба — поздравить армейцев с крупной и «сухой победой». А затем они высыпали в фойе перед раздевалкой для заминки. Занимались, кто чем. Но вот, к примеру, Никита Гусев приседал со штангой. Словно и не было за спиной трех периодов. А к микрофонам и камерам в это время спешил автор дубля в ворота «Спартака» Илья Ковальчук…

— Сегодня мне было очень приятно играть в Москве, — заявил Ковальчук. — Ведь раньше, когда мы играли со «Спартаком», меня всегда освистывали. А сегодня — наоборот. Зрители даже хлопали, когда я забивал. Это было здорово.

— Как думаете, с чем связана такая перемена настроения у фанатов красно-белых?
— Вот уж не знаю! Это надо у них спросить. Но мы же стараемся играть для зрителей. И тут уж не важно — кто за кого болеет. Игра-то красивая была.

— А с чем связана ваша результативность — уже семь шайб с начала сезона?
— Да нет тут ничего выдающегося. Вспомните прошлые года — все тоже самое было. Ничего сверхъестественного со мной не произошло. Мы играем, побеждаем. Вот, что самое главное.

— Раньше у вас передач было больше, сейчас — голов.
— Да погодите, шестая игра только. Будут и передачи.

— У кого бросок мощнее — у вас или у Херсли?
— Конечно, у Патрика. Он сетки на воротах рвет. У меня такого никогда не было.

— Как Барабанов вписался в ваше звено?
— Да они оба здорово играют, очень много черновой пработы делают. Что Барабан, что Плот (Сергей Плотников. — Прим. ред.). Мне с обоими нравится играть.

— Оцените дебютные матчи самого молодого игрока СКА — Андрея Алтыбармакяна.
— Молодец парень. Старается, бьется. Доказывает, что не просто так попал в состав. Дай Бог, скоро забьет. Поздравим его с перовой шайбой.

— После вашей очередной крупной победы болельщики наверняка опять скажут — «Спартак» никакой, СКА его запросто вынес. Не вредят ли имиджу лиги матчи команд столь разных по классу?
— Все команды разные. Одни сильнее, другие послабее. Но «Спартак» перед этим матчем шел на четвертом месте в конференции! Просто у них седьмой матч через день, долгая поездка была. Понятно, что ребята подустали. А у нас перерыв был перед выездом. Думаю, это тоже сказалось на результате. Но «Спартак» старался. У них молодая хорошая команда и отличный тренерский штаб. Уверен, что в плей-офф красно-белые точно выйдут.

— Футболисты «Зенита» сейчас сравнивают СКА с мадридским «Реалом». А вы бы свою команду с кем сравнили?
— СКА — это… СКА! Многие этого не видят. Но на самом деле мы очень много тренируемся и тщательно готовимся к каждому поединку. Каждого соперника досконально изучаем, очень много видео смотрим. Наши победы не приходят просто так. Это результат долгой и кропотливой работы.

4.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Спартак 0:5 СКА
(0:2, 0:2, 0:1)
Вратари
1-й период
Херсли П. (Тихонов В., Кетов Е.) 07:05
17:13 Комаров В.
Тихонов В. (Плотников С., Кетов Е.) 19:47
2-й период
26:54 Свенссон М.
Ковальчук И. (Плотников С., Гусев Н.) 27:39
Плотников С. 30:26
Ковальчук И. (Дацюк П., Барабанов А.) 38:33
Тихонов В. 39:22
3-й период
43:49 Лаюнен В.
Яковлев Е. 49:17
54:28 Пепеляев А.
Хафизуллин Д. (Прохоркин Н., Гусев Н.) 59:09
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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