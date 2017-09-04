Илья Ковальчук: Первый раз меня на «Спартаке» не освистали
После битвы спартаковцев с армейцами обозреватель «Советского спорта» поговорил с героем матча и лучшим снайпером КХЛ Ильей Ковальчуком.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СКА после уверенной победы над «Спартаком» поразил… профессионализмом. После матча в раздевалку спустилось руководство клуба — поздравить армейцев с крупной и «сухой победой». А затем они высыпали в фойе перед раздевалкой для заминки. Занимались, кто чем. Но вот, к примеру, Никита Гусев приседал со штангой. Словно и не было за спиной трех периодов. А к микрофонам и камерам в это время спешил автор дубля в ворота «Спартака» Илья Ковальчук…
— Сегодня мне было очень приятно играть в Москве, — заявил Ковальчук. — Ведь раньше, когда мы играли со «Спартаком», меня всегда освистывали. А сегодня — наоборот. Зрители даже хлопали, когда я забивал. Это было здорово.
— Как думаете, с чем связана такая перемена настроения у фанатов
— Вот уж не знаю! Это надо у них спросить. Но мы же стараемся играть для зрителей. И тут уж не важно — кто за кого болеет.
— А с чем связана ваша результативность — уже семь шайб с начала сезона?
— Да нет тут ничего выдающегося. Вспомните прошлые года — все тоже самое было. Ничего сверхъестественного со мной не произошло. Мы играем, побеждаем. Вот, что самое главное.
— Раньше у вас передач было больше, сейчас — голов.
— Да погодите, шестая игра только. Будут и передачи.
— У кого бросок мощнее — у вас или у Херсли?
— Конечно, у Патрика. Он сетки на воротах рвет. У меня такого никогда не было.
— Как Барабанов вписался в ваше звено?
— Да они оба здорово играют, очень много черновой пработы делают. Что Барабан, что Плот (Сергей Плотников. — Прим. ред.). Мне с обоими нравится играть.
— Оцените дебютные матчи самого молодого игрока СКА — Андрея Алтыбармакяна.
— Молодец парень. Старается, бьется. Доказывает, что не просто так попал в состав. Дай Бог, скоро забьет. Поздравим его с перовой шайбой.
— После вашей очередной крупной победы болельщики наверняка опять скажут — «Спартак» никакой, СКА его запросто вынес. Не вредят ли имиджу лиги матчи команд столь разных по классу?
— Все команды разные. Одни сильнее, другие послабее. Но «Спартак» перед этим матчем шел на четвертом месте в конференции! Просто у них седьмой матч через день, долгая поездка была. Понятно, что ребята подустали. А у нас перерыв был перед выездом. Думаю, это тоже сказалось на результате. Но «Спартак» старался. У них молодая хорошая команда и отличный тренерский штаб. Уверен, что в
— Футболисты «Зенита» сейчас сравнивают СКА с мадридским «Реалом». А вы бы свою команду с кем сравнили?
— СКА — это… СКА! Многие этого не видят. Но на самом деле мы очень много тренируемся и тщательно готовимся к каждому поединку. Каждого соперника досконально изучаем, очень много видео смотрим. Наши победы не приходят просто так. Это результат долгой и кропотливой работы.
|1-й период
|Херсли П. (Тихонов В., Кетов Е.)
|07:05
|17:13
|Комаров В.
|Тихонов В. (Плотников С., Кетов Е.)
|19:47
|2-й период
|26:54
|Свенссон М.
|Ковальчук И. (Плотников С., Гусев Н.)
|27:39
|Плотников С.
|30:26
|Ковальчук И. (Дацюк П., Барабанов А.)
|38:33
|Тихонов В.
|39:22
|3-й период
|43:49
|Лаюнен В.
|Яковлев Е.
|49:17
|54:28
|Пепеляев А.
|Хафизуллин Д. (Прохоркин Н., Гусев Н.)
|59:09
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter