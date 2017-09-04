К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ГЛУШАКОВ НЕ ЗНАЕТ «ЮГРУ»

На этот раз «Спартак» не устраивал такой праздник перед матчем, как на первой домашней игре нового сезона игре, но все равно кое-какие наработки остались. Не знаю, почему динамовцы так активно не используют прилегающую территорию, но во время матча в понедельник на территории Парка Легенд работало кафе и сувенирные палатки. Разгуливает какой-то бургер и с ним все фотографируются. Вдруг люди в один миг убежали от маскота-бутерброда.

Это пришел Денис Глушаков. Полузащитник футбольного «Спартака». Чего это он? Вспомнил, что у Глушакова заканчивается контракт, а в у хоккейных одноклубников как раз проблемы с форвардами.

— Вы, может быть, контракт с хоккейным клубом подпишете? — предлагаю.

Глушаков внимательно посмотрел на меня. Убедился, что я не Леонид Федун.

— Вы слишком много вопросов задаете, — ответил он. Вполне дружелюбно (я же мог быть от Федуна).

Денис пробирался к входу и я решил задать ему вопрос, как истинному хоккейному болельщику.

— Как вам две подряд победы «Югры»? — я не мог не порадоваться последним успехам Игоря Захаркина.

— Вы зачем ругаетесь? — простодушно ответил Глушаков.

Вопросов больше не было.

ЗА СКАМЕЙКОЙ «СПАРТАКА» — НЕИНТЕРЕСНО

Тем временем, из «Спартака» пришли новости. Станислав Чистов был внесен в список отказов, он никакого не заинтересовал и остался в клубе. Вероятно, его отправят в «Химик», но, кажется, расторгать контракт пока не планируют. Мало ли что. Тем более, игра «Спартака» в атаке против СКА совсем не улучшилась.

Проблемы у Чистова возникли еще на предсезонных турнирах, а в чемпионате он выглядел настолько бледно, что Вадим Епанчинцев снял его с матча против «Барыса» через восемь минут игрового времени.

Ждут в клубе, когда восстановится Максим Потапов. Напомним, что ветеран команды получил травму от своего партнера Кирилла Свиязова и выбыл надолго.

— Я уже после домашней серии буду работать в общей группе, — радует Максим. — А там уже и выход на лед не за горами.

Зрителей на стадионе было все-таки не так много, как бывает на «Спартаке», свободные места были на любых секторах и я сел за скамейкой красно-белых, чтобы посмотреть, как и чем она живет.

Порадовать меня ей было нечем. Практически после каждой смены игроки приезжают, недовольные чем-то, чаще всего своими партнерами, которые принимают неверные решения. На их взгляд. При этом главный тренер ни во что не вмешивается, просто наблюдает, но это ему не упрек. Каждый ведет себя по-своему.

Что говорить, если сейчас лучший форвард команды — Евгений Орлов. Он ошибался не меньше других, тоже принимал неправильные решения, но хотя бы горел на льду, старался. Активен был и Вячеслав Лещенко. У него хотя бы появлялись моменты.

БЕСПАЛОВ ТРАВМИРОВАЛСЯ

Вратарь Никита Беспалов, кажется, «съел» Маркуса Свенссона, но после первого периода он попросил замену. Не исключено, что она как-то связана со здоровьем, так как в пропущенных шайбах Никита не виноват, а за двадцать минут успел сотворить пару шедевров для еженедельного рейтинга КХЛ, посвященного вратарским спасениям.

Хоккеисты СКА, кажется, даже не устали, а просто потренировались с соперником. Олег Знарок по-прежнему ищет кого-то в тройку к Ярно Коскиранте и Сергею Широкову. На этот раз снова попробовали Сергея Калинина, но это не сработало.

Впервые в этом сезоне петербуржцы изменили первое звено. Вместо Сергея Плотникова к Павлу Дацюку и Илье Ковальчуку подняли Александра Барабанова. Тройка забросила две шайбы, но трудно сказать, из-за чего это произошло. Было ощущение, что если бы Знарок выпустил форвардов на позиции защитников (или наоборот), то исход этой встречи был бы таким же.

В раздевалку «Спартака» пустили после того, как четыре человека ушли на заминку, а еще часть убежала в дальнюю комнату, куда вход журналистам запрещен. Это, конечно, не соответствует регламенту, оправдания этому нет, но с другой стороны, что же им говорить?

— Мы должны на каждый матч настраиваться, как на последний, — говорил журналистам Артем Воронин.

— Вот бы эту цитату на стену вам повесить, — предложил я. — А то уже второй сезон только это слышу.

Воронин смутился.

Никита Беспалов сидел в своем углу и отчаянно матерился. И его тоже можно было понять.

— Колено, — процедил он. — Опять старое колено. Еще в начале периода травмировался. Сейчас поеду к врачам. Непонятно, что будет.

Это еще более серьезная потеря, чем Лукаш Радил, так как Беспалов практически вышел на новый уровень. Видимо, возраст подошел.

ПЕТЕРБУРЖСКОЕ ПОСЛЕВКУСИЕ

Вадим Епанчинцев сказал какие-то слова на пресс-конференции, а потом встал какой-то дедушка и спросил, где Лукаш Радил?

— Он выбыл из строя, — напомнил тренер.

— Он сейчас дома сидит?

— Я не знаю, где он прямо сейчас, — развел руками Епанчинцев.

Еще один вопрос почему-то был связан с футболом.

— Футбольный «Спартак» проиграл «Зениту», а вы проиграли СКА. Нет ли какого-то послевкусия?

Послевкусие было.

Хоккеистов питерского клуба выводили к журналистам, и они были в добродушном настроении.

— Можно ли сравнивать СКА с «Реалом»? — интересовались у Ильи Ковальчука.

— Нет, можно сравнить со СКА, — ответил он. — На самом деле, мы ведь очень много работаем, тренируемся.

Андрей Алтыбармакян был поставлен в тупик вопросом про Дацюка.

— Можете ли вы к нему подойти и сказать, что тут ты плохо сыграл?

Надо отметить молодого хоккеиста. Он не смутился.

— Так делать нельзя, — произнес он. — Мы его по имени и отчеству называем.

Потом мы отошли с Андреем, и он рассказывал, как был рад, что его привлекли в первую команду.

— Нас ведь сначала в высшую лигу отправили, я расстроился, — говорил он. — А потом позвали обратно.

— Сегодня больше сыграли, чем в первой игре.

— Разве? — удивился нападающий. — Показалось даже, что меньше.

Но он ошибался. На три минуты больше.

Тут к нам присоединился Виктор Тихонов.

— Играет в моем звене, — отрекомендовал он Андрея. — Очень хороший нападающий.

Да это мы и так знали. Лишь бы только забил. А ведь «Спартак» был тем соперником, с которым можно порадовать себя первой шайбой.