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4 сентября 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: Клюшкой Овечкина не играю. Берегу

Капитан футбольного «Спартака» пообщался с журналистами в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ одноклубников со СКА.

Капитан футбольного Спартака — на хоккее. Увеличить
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— В первом периоде была равная игра, — заявил Глушаков. — Я только второй гол СКА не видел.

— Как у вас с катанием?

— На коньках стою, но тормозить не умею. Надо учиться, потому что не получается ни в сезоне, ни в отпуске. Разве что на пруд пойти, чтобы при минус 30 кататься, чтобы никто не видел (улыбается). По контракту тоже не положено, потому что можно получить травму.

— Удивились, когда по время вбрасывания заиграл гимн Лиги чемпионов?

— Конечно. А еще тому, что я так долго стоял на месте. Очень приятно, что заиграла знакомая музыка.

— Уже играли клюшкой Овечкина?

— Нет, я ее берегу. Сейчас у меня еще шайба появилась, а еще есть свитера Овечкина и спартаковский. Осталось только защиту купить, и вперед.

— Болельщики как-то вяло вас приветствовали. Удивились, что на «Спартак» пришло мало народу?

— В этом сезоне я не ходил на игры. По сравнению с футбольным стадионом это не ажиотаж, но болельщики есть. Сегодня понедельник, и все работают, к тому же с сентября дети пошли в школу. Возможно, меньше людей пришло из-за пробок.

— Вы говорили, что в футбольном «Спартаке» главный по хоккею — Александр Самедов. Почему он сегодня не пришел?

— У нас много кто любит хоккей. Ребята собирались, но после тяжелой тренировки не пошли. В следующий раз поддержим команду большим составом.

— Массимо Каррера собирался на хоккей?

— Не знаю. Предлагали всем. Возможно, не получилось.

— Кто из участников сегодняшней встречи вам знаком?

— Калинину пожелал удачи. Давно не виделись с Широковым, с тех пор, как в 11 лет жили с ним в интернате. Пару раз переписывались.

— В интернате заводилами были футболисты или хоккеисты?

— Мы постоянно рубились. Они любили в футбол побегать, а мы — в хоккей. Один раз Широков с Сосланом Джанаевым отрабатывали щелчки теннисным мячом. Футболисту не понравилось, как хоккеист бросает, на что Серега предложил ему встать в «ворота» — вместо них у нас парта была. Хорошо, что Сослан увернулся, иначе не играть ему в рамке. Мы сами испугались, с какой скоростью летел теннисный мяч.

— Придете на следующую встречу «Спартака» и СКА в Москве?

— Надо посмотреть на календарь игр и тренировок. Каждые 3−4 дня будут матчи.

— По принципиальности он сравним со «Спартак» — «Зенит»?

— Не надо провокационных вопросов. Сезон только начался.

4.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Спартак 0:5 СКА
(0:2, 0:2, 0:1)
Вратари
1-й период
Херсли П. (Тихонов В., Кетов Е.) 07:05
17:13 Комаров В.
Тихонов В. (Плотников С., Кетов Е.) 19:47
2-й период
26:54 Свенссон М.
Ковальчук И. (Плотников С., Гусев Н.) 27:39
Плотников С. 30:26
Ковальчук И. (Дацюк П., Барабанов А.) 38:33
Тихонов В. 39:22
3-й период
43:49 Лаюнен В.
Яковлев Е. 49:17
54:28 Пепеляев А.
Хафизуллин Д. (Прохоркин Н., Гусев Н.) 59:09
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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