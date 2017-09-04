Денис Глушаков: Клюшкой Овечкина не играю. Берегу

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— В первом периоде была равная игра, — заявил Глушаков. — Я только второй гол СКА не видел.

— Как у вас с катанием?

— На коньках стою, но тормозить не умею. Надо учиться, потому что не получается ни в сезоне, ни в отпуске. Разве что на пруд пойти, чтобы при минус 30 кататься, чтобы никто не видел (улыбается). По контракту тоже не положено, потому что можно получить травму.

— Удивились, когда по время вбрасывания заиграл гимн Лиги чемпионов?

— Конечно. А еще тому, что я так долго стоял на месте. Очень приятно, что заиграла знакомая музыка.

— Уже играли клюшкой Овечкина?

— Нет, я ее берегу. Сейчас у меня еще шайба появилась, а еще есть свитера Овечкина и спартаковский. Осталось только защиту купить, и вперед.

— Болельщики как-то вяло вас приветствовали. Удивились, что на «Спартак» пришло мало народу?

— В этом сезоне я не ходил на игры. По сравнению с футбольным стадионом это не ажиотаж, но болельщики есть. Сегодня понедельник, и все работают, к тому же с сентября дети пошли в школу. Возможно, меньше людей пришло из-за пробок.

— Вы говорили, что в футбольном «Спартаке» главный по хоккею — Александр Самедов. Почему он сегодня не пришел?

— У нас много кто любит хоккей. Ребята собирались, но после тяжелой тренировки не пошли. В следующий раз поддержим команду большим составом.

— Массимо Каррера собирался на хоккей?

— Не знаю. Предлагали всем. Возможно, не получилось.

— Кто из участников сегодняшней встречи вам знаком?

— Калинину пожелал удачи. Давно не виделись с Широковым, с тех пор, как в 11 лет жили с ним в интернате. Пару раз переписывались.

— В интернате заводилами были футболисты или хоккеисты?

— Мы постоянно рубились. Они любили в футбол побегать, а мы — в хоккей. Один раз Широков с Сосланом Джанаевым отрабатывали щелчки теннисным мячом. Футболисту не понравилось, как хоккеист бросает, на что Серега предложил ему встать в «ворота» — вместо них у нас парта была. Хорошо, что Сослан увернулся, иначе не играть ему в рамке. Мы сами испугались, с какой скоростью летел теннисный мяч.

— Придете на следующую встречу «Спартака» и СКА в Москве?

— Надо посмотреть на календарь игр и тренировок. Каждые 3−4 дня будут матчи.

— По принципиальности он сравним со «Спартак» — «Зенит»?

— Не надо провокационных вопросов. Сезон только начался.