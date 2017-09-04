Денис Глушаков: Клюшкой Овечкина не играю. Берегу
Капитан футбольного «Спартака» пообщался с журналистами в перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ одноклубников со СКА.
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Видимо, что-то случилось...
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— В первом периоде была равная игра, — заявил Глушаков. — Я только второй гол СКА не видел.
— Как у вас с катанием?
— На коньках стою, но тормозить не умею. Надо учиться, потому что не получается ни в сезоне, ни в отпуске. Разве что на пруд пойти, чтобы при минус 30 кататься, чтобы никто не видел (улыбается). По контракту тоже не положено, потому что можно получить травму.
— Удивились, когда по время вбрасывания заиграл гимн Лиги чемпионов?
— Конечно. А еще тому, что я так долго стоял на месте. Очень приятно, что заиграла знакомая музыка.
— Уже играли клюшкой Овечкина?
— Нет, я ее берегу. Сейчас у меня еще шайба появилась, а еще есть свитера Овечкина и спартаковский. Осталось только защиту купить, и вперед.
— Болельщики
— В этом сезоне я не ходил на игры. По сравнению с футбольным стадионом это не ажиотаж, но болельщики есть. Сегодня понедельник, и все работают, к тому же с сентября дети пошли в школу. Возможно, меньше людей пришло
— Вы говорили, что в футбольном «Спартаке» главный по хоккею — Александр Самедов. Почему он сегодня не пришел?
— У нас много кто любит хоккей. Ребята собирались, но после тяжелой тренировки не пошли. В следующий раз поддержим команду большим составом.
— Массимо Каррера собирался на хоккей?
— Не знаю. Предлагали всем. Возможно, не получилось.
— Кто из участников сегодняшней встречи вам знаком?
— Калинину пожелал удачи. Давно не виделись с Широковым, с тех пор, как в 11 лет жили с ним в интернате. Пару раз переписывались.
— В интернате заводилами были футболисты или хоккеисты?
— Мы постоянно рубились. Они любили в футбол побегать, а мы — в хоккей. Один раз Широков с Сосланом Джанаевым отрабатывали щелчки теннисным мячом. Футболисту не понравилось, как хоккеист бросает, на что Серега предложил ему встать в «ворота» — вместо них у нас парта была. Хорошо, что Сослан увернулся, иначе не играть ему в рамке. Мы сами испугались, с какой скоростью летел теннисный мяч.
— Придете на следующую встречу «Спартака» и СКА в Москве?
— Надо посмотреть на календарь игр и тренировок. Каждые 3−4 дня будут матчи.
— По принципиальности он сравним со «Спартак» — «Зенит»?
— Не надо провокационных вопросов. Сезон только начался.
|1-й период
|Херсли П. (Тихонов В., Кетов Е.)
|07:05
|17:13
|Комаров В.
|Тихонов В. (Плотников С., Кетов Е.)
|19:47
|2-й период
|26:54
|Свенссон М.
|Ковальчук И. (Плотников С., Гусев Н.)
|27:39
|Плотников С.
|30:26
|Ковальчук И. (Дацюк П., Барабанов А.)
|38:33
|Тихонов В.
|39:22
|3-й период
|43:49
|Лаюнен В.
|Яковлев Е.
|49:17
|54:28
|Пепеляев А.
|Хафизуллин Д. (Прохоркин Н., Гусев Н.)
|59:09
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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