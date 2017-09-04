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4 сентября 2017, 22:19 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ

ТАСС, 4 сентября. Санкт-петербургский СКА крупно победил московский «Спартак» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:0. Увеличить
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В составе СКА отличились Патрик Херсли (8-я минута), Виктор Тихонов (20), Илья Ковальчук (28, 39), Динар Хайфизуллин (60).

СКА лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 8 очков.

В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в гостях с рижским «Динамо», «Спартак» примет хельсинкский «Йокерит».

В других матчах московское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» (4:2), череповецкая «Северсталь» — минское «Динамо» (2:1). Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (2:1).

4.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат
Спартак 0:5 СКА
(0:2, 0:2, 0:1)
Вратари
1-й период
Херсли П. (Тихонов В., Кетов Е.) 07:05
17:13 Комаров В.
Тихонов В. (Плотников С., Кетов Е.) 19:47
2-й период
26:54 Свенссон М.
Ковальчук И. (Плотников С., Гусев Н.) 27:39
Плотников С. 30:26
Ковальчук И. (Дацюк П., Барабанов А.) 38:33
Тихонов В. 39:22
3-й период
43:49 Лаюнен В.
Яковлев Е. 49:17
54:28 Пепеляев А.
Хафизуллин Д. (Прохоркин Н., Гусев Н.) 59:09
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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