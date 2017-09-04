СКА разгромил «Спартак» в матче чемпионата КХЛ
ТАСС, 4 сентября.
Санкт-петербургский СКА крупно победил московский «Спартак» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе СКА отличились Патрик Херсли (8-я минута), Виктор Тихонов (20), Илья Ковальчук (28, 39), Динар Хайфизуллин (60).
СКА лидирует в таблице Западной конференции с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 8 очков.
В следующем матче СКА 6 сентября сыграет в гостях с рижским «Динамо», «Спартак» примет хельсинкский «Йокерит».
В других матчах московское «Динамо» победило нижегородское «Торпедо» (4:2), череповецкая «Северсталь» — минское «Динамо» (2:1). Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (2:1).
Вратари
|1-й период
|Херсли П. (Тихонов В., Кетов Е.)
|07:05
|17:13
|Комаров В.
|Тихонов В. (Плотников С., Кетов Е.)
|19:47
|2-й период
|26:54
|Свенссон М.
|Ковальчук И. (Плотников С., Гусев Н.)
|27:39
|Плотников С.
|30:26
|Ковальчук И. (Дацюк П., Барабанов А.)
|38:33
|Тихонов В.
|39:22
|3-й период
|43:49
|Лаюнен В.
|Яковлев Е.
|49:17
|54:28
|Пепеляев А.
|Хафизуллин Д. (Прохоркин Н., Гусев Н.)
|59:09
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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