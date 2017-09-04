Минское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ

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Матч в Череповце получился небогат на голы. Динамовцы постарались свести к минимуму угрозу своим воротам, но именно две ошибки в защите стали причиной очередного поражения минчан.

На второй минуте первого периода нападающий гостей Александр Павлович получил две минуты штрафа. При игре в меньшинстве «зубры», казалось, действовали уверенно, но в одном из эпизодов не уследлили за Павлом Черновым, который без всякого сопротивления замкнул передачу партнера. Подопечные Горди Дуайера довольно часто нарушали правила и не могли активнее действовать в нападении.

Наиболее интересно события в матче развивались в третьем периоде. На 41-й минуте Роб Клинкхаммер был удален до конца игры за колющий удар. Потеря нападающего должна была и вовсе снизить атакующий потенциал «Динамо». Однако капитан минчан Александр Павлович на 51-й минуте сумел до конца побороться на пятачке у ворот «Северстали» и сравнять счет — 1:1. Шанс выйти вперед у белорусской команды появился на 55-й минуте после удаления у хозяев за нарушение численного состава. Однако «Северсталь» провела быструю контратаку. Опытный Юрий Трубачев сделал передачу на Даниила Вовченкова, который забросил вторую шайбу.

Хоккеисты «Динамо» продолжат выездную серию 6 сентября с соперниками из «Сочи», а завершат 8 сентября матчем с поединком «Торпедо».