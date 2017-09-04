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4 сентября 2017, 22:17 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» потерпело шестое поражение подряд в чемпионате КХЛ, уступив на выезде череповецкой «Северстали» 1:2 (0:1, 0:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Череповце получился небогат на голы. <span class=error>Динамовцы</span> постарались свести к минимуму угрозу своим воротам но именно две ошибки в защите стали причиной очередного поражения минчан. Увеличить
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Матч в Череповце получился небогат на голы. Динамовцы постарались свести к минимуму угрозу своим воротам, но именно две ошибки в защите стали причиной очередного поражения минчан.

На второй минуте первого периода нападающий гостей Александр Павлович получил две минуты штрафа. При игре в меньшинстве «зубры», казалось, действовали уверенно, но в одном из эпизодов не уследлили за Павлом Черновым, который без всякого сопротивления замкнул передачу партнера. Подопечные Горди Дуайера довольно часто нарушали правила и не могли активнее действовать в нападении.

Наиболее интересно события в матче развивались в третьем периоде. На 41-й минуте Роб Клинкхаммер был удален до конца игры за колющий удар. Потеря нападающего должна была и вовсе снизить атакующий потенциал «Динамо». Однако капитан минчан Александр Павлович на 51-й минуте сумел до конца побороться на пятачке у ворот «Северстали» и сравнять счет — 1:1. Шанс выйти вперед у белорусской команды появился на 55-й минуте после удаления у хозяев за нарушение численного состава. Однако «Северсталь» провела быструю контратаку. Опытный Юрий Трубачев сделал передачу на Даниила Вовченкова, который забросил вторую шайбу.

Хоккеисты «Динамо» продолжат выездную серию 6 сентября с соперниками из «Сочи», а завершат 8 сентября матчем с поединком «Торпедо».

4.09.2017 19:00 Зрители 2386 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 2:1 Динамо Мн
(1:0, 0:0, 1:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Горди Дуайер
Вратари
Юлиус Гудачек Юнас Энрот 58:20 (Ю. Энрот 58:47-59:00, Ю. Энрот 59:43-59:47)
1-й период
Александр Павлович 01:23
03:04 Павел Чернов (А. Бумагин)
Андрей Степанов 06:42
Илья Шинкевич 16:28
2-й период
Александр Павлович 29:58
Александр Павлович 29:58
37:22 Александр Бумагин
3-й период
40:18 Дмитрий Кагарлицкий
Роб Клинкхаммер 40:39
Роб Клинкхаммер 40:39
40:56 Юрий Трубачев
Марк-Андре Граньяни 40:56
Александр Матерухин 46:14
Александр Павлович 50:41
54:18
54:34 Даниил Вовченко (Ю. Трубачев)
Роман Дюков 57:56
Статистика
8 Штрафное время 57
6 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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