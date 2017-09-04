Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и продлило победную серию в КХЛ до 4 матчей

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Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) в пользу «Динамо». В составе победителей отличились Андрей Кутейкин (5-я минута), Юусо Хиетанен (33), Даниил Тарасов (40) и Дастин Бойд (40). У хозяев шайбы забросили Ренат Мамашев (8) и Томаш Кундратек (15).

В следующем матче «Динамо» 6 сентября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью», в этот же день «Торпедо» примет ярославский «Локомотив».