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4 сентября 2017, 21:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и продлило победную серию в КХЛ до 4 матчей

Московское «Динамо» нанесло поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и одержало четвертую победу подряд.

Московское Динамо нанесло поражение нижегородскому <span class=error>Торпедо</span> в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) и одержало четвертую победу подряд. Увеличить
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Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) в пользу «Динамо». В составе победителей отличились Андрей Кутейкин (5-я минута), Юусо Хиетанен (33), Даниил Тарасов (40) и Дастин Бойд (40). У хозяев шайбы забросили Ренат Мамашев (8) и Томаш Кундратек (15).

В следующем матче «Динамо» 6 сентября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью», в этот же день «Торпедо» примет ярославский «Локомотив».

4.09.2017 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 2:4 ХК Динамо
(2:1, 0:3, 0:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Владимир Воробьев
Вратари
Иван Лисутин Иван Бочаров
1-й период
02:47 Данил Веряев
Андрей Кутейкин (В. Брюквин, А. Алексеев) 04:23
Евгений Артюхин 07:42
07:57 Ренат Мамашев (В. Галузин, Мих. Григорьев)
11:30 Денис Баранцев
14:46 Томаш Кундратек
2-й период
21:40 Максим Лазарев
Юусо Хиетанен (Дан. Тарасов) 32:41
Евгений Артюхин 35:45
Даниил Тарасов (Д. Вишневский, И. Никулин) 39:06
39:43 Вячеслав Кулемин
Дастин Бойд (М. Карсумс, Дан. Тарасов) 39:59
3-й период
Мартиньш Карсумс 42:18
43:09 Геннадий Столяров
Илья Никулин 43:09
50:40 Егор Дугин
Статистика
12 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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