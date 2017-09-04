Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» и продлило победную серию в КХЛ до 4 матчей
Московское «Динамо» нанесло поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и одержало четвертую победу подряд.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 4:2 (1:2, 3:0, 0:0) в пользу «Динамо». В составе победителей отличились Андрей Кутейкин (5-я минута), Юусо Хиетанен (33), Даниил Тарасов (40) и Дастин Бойд (40). У хозяев шайбы забросили Ренат Мамашев (8) и Томаш Кундратек (15).
В следующем матче «Динамо» 6 сентября сыграет в гостях с череповецкой «Северсталью», в этот же день «Торпедо» примет ярославский «Локомотив».
|4.09.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|2:4
|ХК Динамо
|(2:1, 0:3, 0:0)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Владимир Воробьев
Вратари
|Иван Лисутин
|Иван Бочаров
|1-й период
|02:47
|Данил Веряев
|Андрей Кутейкин (В. Брюквин, А. Алексеев)
|04:23
|Евгений Артюхин
|07:42
|07:57
|Ренат Мамашев (В. Галузин, Мих. Григорьев)
|11:30
|Денис Баранцев
|14:46
|Томаш Кундратек
|2-й период
|21:40
|Максим Лазарев
|Юусо Хиетанен (Дан. Тарасов)
|32:41
|Евгений Артюхин
|35:45
|Даниил Тарасов (Д. Вишневский, И. Никулин)
|39:06
|39:43
|Вячеслав Кулемин
|Дастин Бойд (М. Карсумс, Дан. Тарасов)
|39:59
|3-й период
|Мартиньш Карсумс
|42:18
|43:09
|Геннадий Столяров
|Илья Никулин
|43:09
|50:40
|Егор Дугин
Статистика
|12
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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