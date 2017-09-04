Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене
Рижское «Динамо» потерпело поражение от ярославского «Локомотива» на домашней площадке, встреча закончилась со счётом 1:2.
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Команда Сандиса Озолиньша потерпела третье поражение подряд.
Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Георгий Пуяц. У «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Якуб Накладал и Даниил Апальков.
Главные тренеры
|Сандис Озолиньш
|Алексей Кудашов
Вратари
|Джастин Питерс 59:06
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|02:08
|Кришьянис Редлихс
|Якуб Накладал (П. Контиола, С. Кронвалль)
|02:49
|Якуб Накладал
|13:03
|13:06
|Георгий Пуяц (Ти.Дж. Галиарди)
|2-й период
|23:52
|Гунарс Скворцов
|32:01
|Микс Индрашис
|34:04
|Марис Бичевскис
|3-й период
|Илья Любушкин
|45:43
|Денис Осипов
|48:37
|Денис Осипов
|48:37
|Даниил Апальков (И. Любушкин, Е. Аверин)
|59:00
Статистика
|8
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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