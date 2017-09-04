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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30896369/
4 сентября 2017, 22:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Рижское «Динамо» уступило «Локомотиву» на домашней арене

Рижское «Динамо» потерпело поражение от ярославского «Локомотива» на домашней площадке, встреча закончилась со счётом 1:2.

Рижское Динамо потерпело поражение от ярославского Локомотива на домашней площадке встреча закончилась со счётом 1:2. Увеличить
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Команда Сандиса Озолиньша потерпела третье поражение подряд.

Единственный гол в составе хозяев записал на свой счёт Георгий Пуяц. У «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Якуб Накладал и Даниил Апальков.

4.09.2017 19:30 Регулярный чемпионат Арена Рига
Динамо Р 1:2 Локомотив
(1:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Сандис Озолиньш Алексей Кудашов
Вратари
Джастин Питерс 59:06 Алексей Мурыгин
1-й период
02:08 Кришьянис Редлихс
Якуб Накладал (П. Контиола, С. Кронвалль) 02:49
Якуб Накладал 13:03
13:06 Георгий Пуяц (Ти.Дж. Галиарди)
2-й период
23:52 Гунарс Скворцов
32:01 Микс Индрашис
34:04 Марис Бичевскис
3-й период
Илья Любушкин 45:43
Денис Осипов 48:37
Денис Осипов 48:37
Даниил Апальков (И. Любушкин, Е. Аверин) 59:00
Статистика
8 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Р
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