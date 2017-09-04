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4 сентября 2017, 18:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» и СКА определились с составами на очную встречу

Московский «Спартак» и петербургский СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Московский Спартак и петербургский <span class=error>СКА</span> назвали составы на матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> который пройдёт в Москве сообщает корреспондент Чемпионата Дарья Тубольцева. Увеличить
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Начало матча — в 19:30 мск.

«Спартак»:
Беспалов (Свенссон);
Калинин — Юдин, Комаров — Максвелл — Мирнов;
Пепеляев — Лаюнен, Лещенко — Стоа — Хохлачёв;
Сергиенко — Бондарев, Комаристый — Бобров — Кузнецов;
Морозов, Никонцев — Воронин — Орлов, Цыплаков;

СКА:
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Херсли, Ковальчук — Дацюк — Барабанов;
Хафизуллин — Зуб, Широков — Коскиранта — Калинин;
Яковлев — Рундблад, Гусев — Прохоркин — Плотников;
Рукавишников, Алтыбармакян — Тихонов — Кетов.

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