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4 сентября 2017, 15:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Спартак»: Чистов был переведен в список отказов, ни один клуб КХЛ не забрал игрока

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард московского «Спартака» Станислав Чистов был переведен в список отказов, но ни один клуб КХЛ не проявил интерес к игроку, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «красно-белых».

Чистов, в мае подписавший однолетний контракт со «Спартаком», провел один матч за клуб в текущем сезоне. В настоящий момент, по данным официального сайта КХЛ, игрок находится в клубе ВХЛ «Химик» (Воскресенск).

«Чистов прошел через список отказов, ни один клуб не забрал игрока», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

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