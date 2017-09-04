«Спартак»: Чистов был переведен в список отказов, ни один клуб КХЛ не забрал игрока

Чистов, в мае подписавший однолетний контракт со «Спартаком», провел один матч за клуб в текущем сезоне. В настоящий момент, по данным официального сайта КХЛ, игрок находится в клубе ВХЛ «Химик» (Воскресенск).

«Чистов прошел через список отказов, ни один клуб не забрал игрока», — сообщили в пресс-службе «Спартака».