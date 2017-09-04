«Спартак»: Чистов был переведен в список отказов, ни один клуб КХЛ не забрал игрока
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард московского «Спартака» Станислав Чистов был переведен в список отказов, но ни один клуб КХЛ не проявил интерес к игроку, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «красно-белых».
Чистов, в мае подписавший однолетний контракт со «Спартаком», провел один матч за клуб в текущем сезоне. В настоящий момент, по данным официального сайта КХЛ, игрок находится в клубе ВХЛ «Химик» (Воскресенск).
«Чистов прошел через список отказов, ни один клуб не забрал игрока», — сообщили в
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