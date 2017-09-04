— лучшим вратарём признан Александр Ерёменко («Динамо» Мск), в двух матчах одержавший две победы. Голкипер отразил 97,56% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,96 (оба показателя — лучшие в Лиге за неделю).



— лучшим защитником признан Андрей Месарош («Слован»), вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах. Защитник словацкой команды завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+3», а также набрал в них 4 (3+1) очка.

— лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в трёх матчах набравший 7 (5+2) очков (лучший показатель в Лиге за неделю) при показателе полезности (+4). На счету нападающего казахстанской команды дубли в поединках с «Металлургом» и «Северсталью». Одна из шайб в игре против череповецкого клуба стала победной, также победным стал гол Доуса в поединке против нижегородского «Торпедо». В среднем Доус проводил на льду 20 минут 40 секунд (лучший показатель в Лиге за неделю среди нападающих).



— лучшим новичком признан защитник Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар»), в трёх матчах одержавший вместе с командой три победы. 19-летний игрок китайского клуба завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». В гостевом матче против «Трактора» Воробей стал автором голевой передачи, набрав первое очко в КХЛ. Защитник «Куньлуня» в среднем проводил на льду 15 минут 46 секунд. На его счету также 4 броска по воротам и 5 блокированных бросков соперников.