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4 сентября 2017, 14:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий «Спартака» Радил пропустит как минимум неделю из-за сотрясения

У нападающего «Спартака» Лукаша Радила подтвердился диагноз «сотрясение мозга», по предварительной информации, он пропустит от недели до 10 дней.

У нападающего Спартака <span class=error>Лукаша</span> <span class=error>Радила</span> подтвердился диагноз сотрясение мозга по предварительной информации он пропустит от недели до 10 дней. Увеличить
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«У нападающего Лукаша Радила подтвердилось сотрясение. По предварительной информации, чех выбыл на 7−10 дней, дальше будем смотреть по ситуации», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне форвард провёл шесть матчей и набрал 3 (2+1) очка.

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