Нападающий «Спартака» Радил пропустит как минимум неделю из-за сотрясения

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«У нападающего Лукаша Радила подтвердилось сотрясение. По предварительной информации, чех выбыл на 7−10 дней, дальше будем смотреть по ситуации», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне форвард провёл шесть матчей и набрал 3 (2+1) очка.