Источник: ХК «Трактор» обменял канадца Брюле в «Куньлунь» на шведа Гюнге
МОСКВА, 4 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейные клубы «Трактор» и «Куньлунь» провели обмен, в результате которого игроком челябинцев стал шведский форвард Рихард Гюнге, а в китайскую команду перешел канадский нападающий Жильбер Брюле, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
«Куньлунь» 21 августа перевел 30-летнего Гюнге в список отказов, откуда ни один клуб КХЛ его не забрал. Швед не сыграл за китайский клуб ни одного матча. Гюнге приедет в Челябинск в понедельник.
Брюле стал игроком «Трактора» 17 июля в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком». В шести матчах текущего сезона 30-летний канадец не отметился набранными очками.
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