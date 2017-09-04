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4 сентября 2017, 14:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Источник: ХК «Трактор» обменял канадца Брюле в «Куньлунь» на шведа Гюнге

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейные клубы «Трактор» и «Куньлунь» провели обмен, в результате которого игроком челябинцев стал шведский форвард Рихард Гюнге, а в китайскую команду перешел канадский нападающий Жильбер Брюле, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

«Куньлунь» 21 августа перевел 30-летнего Гюнге в список отказов, откуда ни один клуб КХЛ его не забрал. Швед не сыграл за китайский клуб ни одного матча. Гюнге приедет в Челябинск в понедельник.

Брюле стал игроком «Трактора» 17 июля в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком». В шести матчах текущего сезона 30-летний канадец не отметился набранными очками.

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