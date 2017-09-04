Источник: ХК «Трактор» обменял канадца Брюле в «Куньлунь» на шведа Гюнге

«Куньлунь» 21 августа перевел 30-летнего Гюнге в список отказов, откуда ни один клуб КХЛ его не забрал. Швед не сыграл за китайский клуб ни одного матча. Гюнге приедет в Челябинск в понедельник.

Брюле стал игроком «Трактора» 17 июля в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком». В шести матчах текущего сезона 30-летний канадец не отметился набранными очками.