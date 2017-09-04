Чем ответит Хохлачев Знарку? Превью игрового дня в КХЛ
Сегодня среди четырех матчей выделим два — «Торпедо» против московского «Динамо» и «Спартак» против СКА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команда Петериса Скудры, лишив чемпиона и лидера победы в основное время, не прочь поквитаться с
С появлением в команде Владимира Воробьева Евгения Артюхина москвичи нарастили мускулатуру. Теперь динамовцев так просто не запугать. А
Скажем пару слов о других «Динамо» — минском и рижском. Белорусы должны были в Москве обыгрывать «Спартак», но без голов побед не бывает. Пока же у команды Горди Дуайера одни поражения, наложившиеся на потерю капитана Владимира Денисова.
Рижан тоже подкосили травмы лидеров, сразу четверых.
Афиша «Спартак» — СКА не столь привлекательна, как раньше. Когда Сокольники освистывали Илью Ковальчука и на лед летели сосиски. Теперь за сосиски (даже словестные) КХЛ выписывает космические штрафы. Да и Ковальчук в питерской форме — уже не раздражитель.
А вот для новичков
— А как же Хохлачев? — я поинтересовался у наставника СКА. — Ведь он в свое время за океаном в центре играл.
— Ему бы на фланге сыграть, — парировал Знарок.
Пробьет ли сегодня вечером звездный час Хохлачева, прошедшего предсезонку в Питере и вернувшегося в родной клуб накануне чемпионата?
Да и у защитника Юдина мотивация должны быть особая, ведь в концовку прошлого сезона он провел в ВХЛ. В «Спартаке» же у него есть игровое время и тренерское доверие.
Болельщики
Любопытно, кому доверит ворота наставник москвичей Вадим Епанчинцев? Засушившему сухарь Никите Беспалову, с которым одержаны победы в Риге и Москве над минскими динамовцами? Или шведу Маркусу Свенссону, с которым
Ждем сегодня в Парке легенд аншлаг и честной борьбы. Чтобы не было потом заявлений типа: «Судьи надели майки СКА». Это слова уже бывшего защитника «Спартака» Ярослава Дыбленко, решившего продолжить карьеру в «Нью-Джерси». Там арбитры носят исключительно полосатую форму. К слову, за Хохлачева СКА выменял у «Спартака» права на Дыбленко. Возможно, что
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