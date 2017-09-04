Чем ответит Хохлачев Знарку? Превью игрового дня в КХЛ

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Команда Петериса Скудры, лишив чемпиона и лидера победы в основное время, не прочь поквитаться с бело-голубыми за поражение в прошлом плей-офф (1−4). У Каспарса Даугавиньша с «Динамо» старые счеты. Да и форвард-технарь Денис Паршин любит огорчать бело-голубых. Еще со времен, когда носил форму ЦСКА.

С появлением в команде Владимира Воробьева Евгения Артюхина москвичи нарастили мускулатуру. Теперь динамовцев так просто не запугать. А гренадер-новичок успел открыть и личный голевой счет.

Скажем пару слов о других «Динамо» — минском и рижском. Белорусы должны были в Москве обыгрывать «Спартак», но без голов побед не бывает. Пока же у команды Горди Дуайера одни поражения, наложившиеся на потерю капитана Владимира Денисова.

Рижан тоже подкосили травмы лидеров, сразу четверых.

Афиша «Спартак» — СКА не столь привлекательна, как раньше. Когда Сокольники освистывали Илью Ковальчука и на лед летели сосиски. Теперь за сосиски (даже словестные) КХЛ выписывает космические штрафы. Да и Ковальчук в питерской форме — уже не раздражитель.

А вот для новичков красно-белых и бывших армейцев Александра Хохлачева и Дмитрия Юдина СКА — раздражитель еще какой. Вспоминается лужниковский матч соперников в прошлом сезоне. Когда хозяева уступили 1:2, и кто-то из своих подбил шайбой Вадима Шипачева. Н пресс-конференции Олег Знарок пожаловался на дефицит центрфорвардов (Дацюк тогда ездил в Детройт на празднества).

— А как же Хохлачев? — я поинтересовался у наставника СКА. — Ведь он в свое время за океаном в центре играл.

— Ему бы на фланге сыграть, — парировал Знарок.

Пробьет ли сегодня вечером звездный час Хохлачева, прошедшего предсезонку в Питере и вернувшегося в родной клуб накануне чемпионата?

Да и у защитника Юдина мотивация должны быть особая, ведь в концовку прошлого сезона он провел в ВХЛ. В «Спартаке» же у него есть игровое время и тренерское доверие.

Болельщики красно-белых не увидят сегодня чешского форварда Лукаша Радила. У него травмы. Пару недель он пропустит.

Любопытно, кому доверит ворота наставник москвичей Вадим Епанчинцев? Засушившему сухарь Никите Беспалову, с которым одержаны победы в Риге и Москве над минскими динамовцами? Или шведу Маркусу Свенссону, с которым красно-белые на финише регулярного сезона сотворили громкую сенсацию — обыграв в Питере СКА (4:2) и лишив команду Знарка Кубка континента (за победу в гладком турнире).