«Торпедо» — СКА

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника СКА Максима Чудинова наказание по правилу 540 б (атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

«Спартак» — «Динамо» Мн

На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на нападающего «Динамо» Мн Артура Гавруса наказание по правилу 534 а (атака игрока, не владеющего шайбой) — малый штраф (2 мин.) на наказание по правилу 534 д (атака игрока, не владеющего шайбой) «Руководства по судейству сезона-2017/18» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.1. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.