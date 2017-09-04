Атака уфимцев — лучшая в лиге. Но их финскому тренеру все равно
Обзор дня Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
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Итак, случилось невероятное: на утреннюю раскатку ЦСКА мог прийти любой журналист. Пришел пока один, но это только начало. Самое главное мы все убедились, что присутствие прессы на занятиях ровным счетом ничего не меняет. Скажу честно, армейский клуб был готов открыться и год назад, но Дмитрий Квартальнов был категорически против. Не случайно он сейчас сидит без работы, без шансов
МОЩЬ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА».
Команда Эркки Вестерлунда забросила шесть шайб «Нефтехимику», и пусть в первом периоде еще были сложности, но вопрос о победителе даже не стоял. Прямо сейчас команда из Башкирии — сильнейшая по игре, а, самое главное, на нее интересно смотреть. Причем, если внимательно следить за Вестерлундом, то он
УСИЛЕНИЕ МИНЧАН.
В Минске поняли, что если они так и будут дальше играть, то их всех разгонят и, возможно, посадят. Начинается судорожный поиск для усиления состава, договариваются с хоккеистами. Очередным новичком клуба будет Джек Скилле, который в прошлом сезоне провел целых 55 матчей за «Ванкувер». Ему 30 лет, он провел 368 матчей в главной лиге Северной Америки, нападающий. Но не самый результативный. Последний раз он забрасывал более 20 шайб в 2010 году, в АХЛ, за «Рокфорд». В прошлом сезоне у него было 5 шайб и 4 передачи, но с небольшим игровым временем. Но вопрос не в этом.
ЕЩЕ ОДИН УДАР ПО ТОЛЬЯТТИ.
«Лада» проиграла свой матч «Амуру», но при этом потеряла еще одного хоккеиста. Приглашение Сергея Соина и так выглядело странным, а все знают, что у него проблемы со здоровьем и не совсем понятно, зачем тольяттинцам был нужен хоккеист, который
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