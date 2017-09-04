Итак, случилось невероятное: на утреннюю раскатку ЦСКА мог прийти любой журналист. Пришел пока один, но это только начало. Самое главное мы все убедились, что присутствие прессы на занятиях ровным счетом ничего не меняет. Скажу честно, армейский клуб был готов открыться и год назад, но Дмитрий Квартальнов был категорически против. Не случайно он сейчас сидит без работы, без шансов куда-то устроиться без специальности. По крайней мере, в этом сезоне. Но речь не о Квартальнове. Конечно, если сейчас этот текст случайно переведут за океаном, то даже не поймут о чем речь. Для них такая практика нормальна, но мы заметно отстаем в развитии. Но пора формировать культуру — лучше поздно, чем никогда. Наверняка, нужно, чтобы тренера приводили к репортерам организованно, да и с хоккеистами тоже можно вопрос решить. Я настоятельно рекомендую журналистам ходить на тренировки, разговаривать, писать какие-то новости и готовить зрителей к вечернему матчу. Все это пойдет на пользу хоккею.

МОЩЬ «САЛАВАТА ЮЛАЕВА».

Команда Эркки Вестерлунда забросила шесть шайб «Нефтехимику», и пусть в первом периоде еще были сложности, но вопрос о победителе даже не стоял. Прямо сейчас команда из Башкирии — сильнейшая по игре, а, самое главное, на нее интересно смотреть. Причем, если внимательно следить за Вестерлундом, то он как-то равнодушно встречает успехи своей атаки, а внимательно следит за обороной. И «сухарь» его порадовал гораздо больше, чем шесть голов. Но мы обращаем внимание совсем на другое. Например, на то, что у Антона Лазарева 2 (1+1) очка, и есть надежда, что этот форвард оживет. Или на то, что Бен Скривенс вдруг показал, что он способен играть надежно. И ведь еще есть потенциал. До конца не раскрылась первая тройка, где у Линуса Умарка всего одна шайба. Жаль только, что до первого серьезного испытания команды -целый месяц. 4 октября «Салават Юлаев» сыграет со СКА тогда и посмотрим, на что способен клуб. Пока же делать выводы рано, но удовольствие от уфимского хоккея получать можно.

УСИЛЕНИЕ МИНЧАН.

В Минске поняли, что если они так и будут дальше играть, то их всех разгонят и, возможно, посадят. Начинается судорожный поиск для усиления состава, договариваются с хоккеистами. Очередным новичком клуба будет Джек Скилле, который в прошлом сезоне провел целых 55 матчей за «Ванкувер». Ему 30 лет, он провел 368 матчей в главной лиге Северной Америки, нападающий. Но не самый результативный. Последний раз он забрасывал более 20 шайб в 2010 году, в АХЛ, за «Рокфорд». В прошлом сезоне у него было 5 шайб и 4 передачи, но с небольшим игровым временем. Но вопрос не в этом. Сейчас-то уже можно ответить на простой вопрос: зачем же в Минске разогнали прошлый отличный состав, уволили тренера и устроили переформатирование, если сейчас возвращаются к прошлогодней схеме. В чем был смысл?

ЕЩЕ ОДИН УДАР ПО ТОЛЬЯТТИ.