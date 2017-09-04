Тольяттинская «Лада» проиграла «Амуру» со счетом 1:2

Матч между тольяттинской и хабаровской командой прошел на льду спорткомплекса «Лада-Арена».

Первый период остался за «Ладой», хозяева поля вели себя агрессивно и постоянно атаковали ворота соперника. В результате на тринадцатой минуте первого периода форвард хозяев поля Александр Нестеров открыл счет. Гости же наоборот были осторожны. За всю первую 20-минутку они предприняли только три атаки на ворота «Лады».

Во втором периоде «Амур» стал наращивать темп и перешел в наступление. Но преодолеть защиту в лице вратаря «Лады» Александра Лазушина гостям так и не удалось. Исправить ситуацию «Амур» смог только в третьем периоде, когда лучший бомбардир «Амура» Томаш Зогорна практически в упор расстрелял ворота тольяттинцев.

Игра перешла в овертайм, где гостям все же удалось вырвать победу у «Лады». Шайба, пущенная игроком «Амура» Максимом Кондратьевым, пролетела над плечом вратаря и попала в сетку. В результате поражения, тольяттинская команда «провалилась» в конец рейтинга. 5 сентября «Лада» встретится на своей площадке с командой «Куньлунь Ред Стар».