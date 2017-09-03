Шумаков: Хоккеистам ЦСКА легко взаимодействовать с Капризовым

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Капризов, Окулов и другой новичок армейцев Максим Шалунов в большинстве матчей Континентальной хоккейной лиги действуют в одном звене. В шести матчах Капризов забросил три шайбы и отдал три голевых передачи. Шумаков в матче с «Сибирью» стал автором двух передач.

«Ищем с Капризовым взаимопонимание, потихоньку притираемся друг к другу, уже знаем, кто где будет находиться, — сказал Шумаков. — Кирилл — хороший, перспективный хоккеист, все видит, с ними легко сыграться. С Максом [Шалуновым] мы давно играем, так что ему легче было к нам влиться. Капризов — и силовик, и технарь».

По словам Шумакова, выступавшего ранее за «Сибирь», армейцы могли немного расслабиться при счете 3:0. «Начали мы хорошо, забили дважды в большинстве. Потом маленько расслабились — может в этом была причина, на удержание не играли. Что касается соперника, то система игры у него такая же, просто поменялись исполнители», — отметил игрок.

ЦСКА в следующем матче 5 сентября дома сыграет с «Югрой».