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3 сентября 2017, 21:24 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шумаков: Хоккеистам ЦСКА легко взаимодействовать с Капризовым

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА легко было в начале сезона сыграться с новичком команды, форвардом Кириллом Капризовым. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Сергей Шумаков, пополнивший команду в межсезонье.

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Капризов, Окулов и другой новичок армейцев Максим Шалунов в большинстве матчей Континентальной хоккейной лиги действуют в одном звене. В шести матчах Капризов забросил три шайбы и отдал три голевых передачи. Шумаков в матче с «Сибирью» стал автором двух передач.

«Ищем с Капризовым взаимопонимание, потихоньку притираемся друг к другу, уже знаем, кто где будет находиться, — сказал Шумаков. — Кирилл — хороший, перспективный хоккеист, все видит, с ними легко сыграться. С Максом [Шалуновым] мы давно играем, так что ему легче было к нам влиться. Капризов — и силовик, и технарь».

По словам Шумакова, выступавшего ранее за «Сибирь», армейцы могли немного расслабиться при счете 3:0. «Начали мы хорошо, забили дважды в большинстве. Потом маленько расслабились — может в этом была причина, на удержание не играли. Что касается соперника, то система игры у него такая же, просто поменялись исполнители», — отметил игрок.

ЦСКА в следующем матче 5 сентября дома сыграет с «Югрой».

3.09.2017 17:00 Зрители 3763 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:1 Сибирь
(3:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Игорь Никитин Павел Зубов
Вратари
Ларс Юханссон Александр Салак 56:13 (А. Салак 58:38-58:44)
1-й период
04:15 Кирилл Капризов (С. Шумаков)
Константин Алексеев 06:42
08:34 Максим Шалунов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
Кирилл Воробьев 12:45
13:40 Андрей Кузьменко (К. Окулов, М. Григоренко)
2-й период
20:17 Андрей Светлаков
3-й период
Патрик Закриссон (С. Санников, М. Игнатович) 45:39
54:46 Сергей Андронов
Адам Полашек 54:46
Статистика
4 Штрафное время 6
2 Игра в большинстве 1
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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