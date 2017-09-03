«Югра» вырвала победу у «Слована» по буллитам, это 2-я победа подряд
Братиславский «Слован» на своём льду уступил
ханты-мансийской «Югре».
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Словацкая команда прервала свою серию побед на отметке в два матча подряд. В шести матчах сезона команда праздновала две победы. Команда из
Иван Лекомцев вывел гостей вперёд на 11-й минуте матча. Марек Вьеденски сравнял счёт на 41-й минуте матча, а Андрей Месарош вывел словацкую команду вперёд на 45-й минуте встречи. Однако на 48-й минуте матча Даниил Ильин сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Югра» вырвала победу.
|3.09.2017 18:00
|Зрители 7040
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Игорь Захаркин
Вратари
|Марек Мазанец
|Илья Проскуряков
|1-й период
|Иван Лекомцев (П. Варфоломеев, К. Майоров)
|10:56
|12:09
|Андрей Штясны
|Евгений Скачков
|15:51
|2-й период
|38:18
|Марек Вьеденски
|Андрей Анкудинов
|38:18
|Константин Майоров
|39:33
|3-й период
|40:47
|Марек Вьеденски (К. Баркер, Л. Кашпар)
|Дмитрий I Макаров
|44:11
|44:15
|Андрей Мезарош (Р. Смоленяк, К. Геноуэй)
|Даниил Ильин (П. Валентенко)
|47:48
|53:57
|Томаш Грнка
|Павел Валентенко
|53:57
|56:52
|Марек Вьеденски
|Овертайм
|61:00
|Кэм Баркер
Серия буллитов - победный бросок
|К. Панов
Статистика
|13
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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