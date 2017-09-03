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3 сентября 2017, 21:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Югра» вырвала победу у «Слована» по буллитам, это 2-я победа подряд

Братиславский «Слован» на своём льду уступил ханты-мансийской «Югре».

Братиславский <span class=error>Слован</span> на своём льду уступил <nobr>ханты-мансийской</nobr> <span class=error>Югре</span>. Увеличить
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Словацкая команда прервала свою серию побед на отметке в два матча подряд. В шести матчах сезона команда праздновала две победы. Команда из Ханты-Мансийска выиграла свой второй матч подряд. В шести матчах текущего сезона команда одержала три победы.

Иван Лекомцев вывел гостей вперёд на 11-й минуте матча. Марек Вьеденски сравнял счёт на 41-й минуте матча, а Андрей Месарош вывел словацкую команду вперёд на 45-й минуте встречи. Однако на 48-й минуте матча Даниил Ильин сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Югра» вырвала победу.

3.09.2017 18:00 Зрители 7040 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 2:3 Б Югра
(0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Милош Ржига Игорь Захаркин
Вратари
Марек Мазанец Илья Проскуряков
1-й период
Иван Лекомцев (П. Варфоломеев, К. Майоров) 10:56
12:09 Андрей Штясны
Евгений Скачков 15:51
2-й период
38:18 Марек Вьеденски
Андрей Анкудинов 38:18
Константин Майоров 39:33
3-й период
40:47 Марек Вьеденски (К. Баркер, Л. Кашпар)
Дмитрий I Макаров 44:11
44:15 Андрей Мезарош (Р. Смоленяк, К. Геноуэй)
Даниил Ильин (П. Валентенко) 47:48
53:57 Томаш Грнка
Павел Валентенко 53:57
56:52 Марек Вьеденски
Овертайм
61:00 Кэм Баркер
Серия буллитов - победный бросок
К. Панов
Статистика
13 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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