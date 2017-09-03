«Югра» вырвала победу у «Слована» по буллитам, это 2-я победа подряд

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Словацкая команда прервала свою серию побед на отметке в два матча подряд. В шести матчах сезона команда праздновала две победы. Команда из Ханты-Мансийска выиграла свой второй матч подряд. В шести матчах текущего сезона команда одержала три победы.

Иван Лекомцев вывел гостей вперёд на 11-й минуте матча. Марек Вьеденски сравнял счёт на 41-й минуте матча, а Андрей Месарош вывел словацкую команду вперёд на 45-й минуте встречи. Однако на 48-й минуте матча Даниил Ильин сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Югра» вырвала победу.