«Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд при двух голах

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Омская команда проиграла второй матч подряд, забив лишь два гола. До этого омичи выиграли четыре матча подряд. Подмосковная команда прервала свою серию поражений на отметке три матча подряд. Это вторая победа в шести матчах.