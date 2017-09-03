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3 сентября 2017, 20:14 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Авангард» пропустил 6 шайб от «Витязя», это 2-е поражение подряд при двух голах

Омский «Авангард» разгромно проиграл подмосковному «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омский Авангард <span class=error>разгромно</span> проиграл подмосковному Витязю в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Омская команда проиграла второй матч подряд, забив лишь два гола. До этого омичи выиграли четыре матча подряд. Подмосковная команда прервала свою серию поражений на отметке три матча подряд. Это вторая победа в шести матчах.

Первый период завершился при счёте 3:1 — за хозяев забили Алексей Семёнов (дубль) и Артём Швец-Роговой, в составе гостей отличился Семён Кошелев. Вратаря Доминика Фурха, пропустившего трижды, в омских воротах сменил Олег Шилин. Во второй двадцатиминутке хозяева забросили три безответных шайбы стараниями Алексея Макеева (дубль) и Максима Афиногенова. Защитник омской команды Александр Осипов получил 5+20 минут штрафа. В заключительном периоде Андре Петерссон сократил разрыв в счёте. Как итог — победа «Витязя» со счётом 6:2.

3.09.2017 17:30 Зрители 4436 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 6:2 Авангард
(3:1, 3:0, 0:1)
Главные тренеры
Валерий Белов Андрей Скабелка
Вратари
Игорь Сапрыкин Доминик Фурх 18:54 (О. Шилин 18:54)
1-й период
01:17 Артем Швец-Роговой
04:49 Алексей II Семенов (А. Швец-Роговой, Е. Воронков)
07:55
Семен Кошелев (И. Михеев) 10:04
Эрик Густафссон 15:32
Александр Пережогин 18:38
18:54 Алексей II Семенов (Д. Семин, М. Афиногенов)
19:16 Ессе Манкинен
2-й период
20:29 Алексей Макеев (Р. Горак)
23:21 Никита Выглазов
25:47 Максим Афиногенов (Ю. Паутов, А. Макеев)
Александр Осипов 26:18
Александр Осипов 26:18
Михаил Фисенко 33:45
34:26 Алексей Макеев (М. Афиногенов, Д. Семин)
Семен Кошелев 34:46
3-й период
45:10 Алексей II Семенов
Андре Петерссон (К. Семенов, М. Минеев) 55:24
58:53 Войтех Мозик
Статистика
10 Штрафное время 33
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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