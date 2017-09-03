Хоккеисты ЦСКА обыграли «Сибирь», продлив серию побед в чемпионате КХЛ до пяти матчей

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0;1) в пользу армейцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (на 5-й минуте), Максим Шалунов (9), Андрей Кузьменко (14). У «Сибири» отличился Патрик Закриссон (46).

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 5 сентября против «Югры» (Ханты-Мансийск), «Сибирь» в тот же день сыграет в Подольске против «Витязя».