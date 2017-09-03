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3 сентября 2017, 19:32 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты ЦСКА обыграли «Сибирь», продлив серию побед в чемпионате КХЛ до пяти матчей

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над новосибирской «Сибирью», продлив серию побед в чемпионате КХЛ до пяти матчей.

Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над новосибирской Сибирью продлив серию побед в чемпионате <span class=error>КХЛ</span> до пяти матчей. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0;1) в пользу армейцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (на 5-й минуте), Максим Шалунов (9), Андрей Кузьменко (14). У «Сибири» отличился Патрик Закриссон (46).

ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 5 сентября против «Югры» (Ханты-Мансийск), «Сибирь» в тот же день сыграет в Подольске против «Витязя».

3.09.2017 17:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 3:1 Сибирь
(3:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Игорь Никитин Павел Зубов
Вратари
Ларс Юханссон Александр Салак 56:13 (А. Салак 58:38-58:44)
1-й период
04:15 Кирилл Капризов (С. Шумаков)
Константин Алексеев 06:42
08:34 Максим Шалунов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
Кирилл Воробьев 12:45
13:40 Андрей Кузьменко (К. Окулов, М. Григоренко)
2-й период
20:17 Андрей Светлаков
3-й период
Патрик Закриссон (С. Санников, М. Игнатович) 45:39
54:46 Сергей Андронов
Адам Полашек 54:46
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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