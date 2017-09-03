Хоккеисты ЦСКА обыграли «Сибирь», продлив серию побед в чемпионате КХЛ до пяти матчей
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского ЦСКА одержали победу над новосибирской «Сибирью», продлив серию побед в чемпионате КХЛ до пяти матчей.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:1 (3:0, 0:0, 0;1) в пользу армейцев. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Капризов (на 5-й минуте), Максим Шалунов (9), Андрей Кузьменко (14). У «Сибири» отличился Патрик Закриссон (46).
ЦСКА следующий матч домашней серии проведет 5 сентября против «Югры» (Ханты-Мансийск), «Сибирь» в тот же день сыграет в Подольске против «Витязя».
Главные тренеры
|Игорь Никитин
|Павел Зубов
Вратари
|Ларс Юханссон
|Александр Салак 56:13 (А. Салак 58:38-58:44)
|1-й период
|04:15
|Кирилл Капризов (С. Шумаков)
|Константин Алексеев
|06:42
|08:34
|Максим Шалунов (Н. Нестеров, С. Шумаков)
|Кирилл Воробьев
|12:45
|13:40
|Андрей Кузьменко (К. Окулов, М. Григоренко)
|2-й период
|20:17
|Андрей Светлаков
|3-й период
|Патрик Закриссон (С. Санников, М. Игнатович)
|45:39
|54:46
|Сергей Андронов
|Адам Полашек
|54:46
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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