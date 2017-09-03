Форвард «Магнитки» назвала Доуса самым опасным игроком КХЛ и признался в уважении к игроку «Барыса»
Форврад магнитогорского «Металларуга» Оскар Осала подвел итог домашней победе над астанинским «Барысом» и выделил в составе соперника Найджела Доуса.
Встреча команд, прошедшая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2. В составе победителей, помимо Осалы (28-я), шайбу забросил Мэтт Эллисон (16-я минута). У гостей дубль оформил Доус (34-я и 58-я). В серии буллитов победу «Металлургу» принес Сергей Мозякин.
— Игра тяжелая — Астана была хороша в начале матча, но затембольшую часть игры уже контролировали мы. Найджел Доус, конечно, отличный снайпер, он все же смог сравнять счет. Но в целом я считаю, что игра получилась неплохой.
— Найджел Доус самый опасный игрок в составе «Барыса»?
— Да, он точно один из самых опасных игроков в Лиге. Он каждый год находит пути забивать шайбы, отличный, уважаемый мною игрок.
— Насколько важна в психологическом плане сегодняшняя победа?
— Важна, это точно. Особенно и потому, что она была достигнута в такой захватывающей серии послематчевых буллитов. Сергей Мозякин и Антон Шенфельд забили важнейшие голы.
— Вы сегодня тоже забросили первую шайбу в новом сезоне. Что думаете по этому поводу?
— Конечно, я рад — первая всегда особенная. Потом уже все ощущаются
В следующем матче «Металлург» 5 сентября примет «Адмирал» из Владивостока, в этот же день «Барыс» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».
|3.09.2017 15:00
|Зрители 6120
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:2 Б
|Барыс
|(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
|Илья Воробьев
|Евгений Корешков
|Василий Кошечкин
|Хенрик Карлссон
|1-й период
|16:00
|Мэтт Эллисон (Г. Дронов, Д. Денисов)
|2-й период
|Кирилл Полохов
|26:51
|27:36
|Оскар Осала (Т. Филиппи, Н. Шос)
|33:13
|Мэтт Эллисон
|Найджел Доус (Л. Вей, Д. Дитц)
|33:42
|39:24
|39:49
|Оскар Осала
|3-й период
|56:10
|Владислав Калетник
|Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц)
|57:50
|Овертайм
|Кевин Даллмэн
|62:50
|Антон Сагадеев
|64:47
|С. Мозякин
|6
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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