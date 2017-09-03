Форвард «Магнитки» назвала Доуса самым опасным игроком КХЛ и признался в уважении к игроку «Барыса»

Встреча команд, прошедшая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2. В составе победителей, помимо Осалы (28-я), шайбу забросил Мэтт Эллисон (16-я минута). У гостей дубль оформил Доус (34-я и 58-я). В серии буллитов победу «Металлургу» принес Сергей Мозякин.

— Игра тяжелая — Астана была хороша в начале матча, но затембольшую часть игры уже контролировали мы. Найджел Доус, конечно, отличный снайпер, он все же смог сравнять счет. Но в целом я считаю, что игра получилась неплохой.

— Найджел Доус самый опасный игрок в составе «Барыса»?

— Да, он точно один из самых опасных игроков в Лиге. Он каждый год находит пути забивать шайбы, отличный, уважаемый мною игрок.

— Насколько важна в психологическом плане сегодняшняя победа?

— Важна, это точно. Особенно и потому, что она была достигнута в такой захватывающей серии послематчевых буллитов. Сергей Мозякин и Антон Шенфельд забили важнейшие голы.

— Вы сегодня тоже забросили первую шайбу в новом сезоне. Что думаете по этому поводу?

— Конечно, я рад — первая всегда особенная. Потом уже все ощущаются как-то одинаково… Естественно, в каких-то играх можно забивать важнейшие шайбы, но первая всегда дает мне уверенность и определенный толчок для развития, — цитирует Осалу официальный сайт «Магнитки».

В следующем матче «Металлург» 5 сентября примет «Адмирал» из Владивостока, в этот же день «Барыс» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».