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3 сентября 2017, 19:06 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Форвард «Магнитки» назвала Доуса самым опасным игроком КХЛ и признался в уважении к игроку «Барыса»

Форврад магнитогорского «Металларуга» Оскар Осала подвел итог домашней победе над астанинским «Барысом» и выделил в составе соперника Найджела Доуса.

Встреча команд, прошедшая в Магнитогорске, завершилась победой хозяев в серии буллитов со счетом 3:2. В составе победителей, помимо Осалы (28-я), шайбу забросил Мэтт Эллисон (16-я минута). У гостей дубль оформил Доус (34-я и 58-я). В серии буллитов победу «Металлургу» принес Сергей Мозякин.

— Игра тяжелая — Астана была хороша в начале матча, но затембольшую часть игры уже контролировали мы. Найджел Доус, конечно, отличный снайпер, он все же смог сравнять счет. Но в целом я считаю, что игра получилась неплохой.

— Найджел Доус самый опасный игрок в составе «Барыса»?

— Да, он точно один из самых опасных игроков в Лиге. Он каждый год находит пути забивать шайбы, отличный, уважаемый мною игрок.

— Насколько важна в психологическом плане сегодняшняя победа?

— Важна, это точно. Особенно и потому, что она была достигнута в такой захватывающей серии послематчевых буллитов. Сергей Мозякин и Антон Шенфельд забили важнейшие голы.

— Вы сегодня тоже забросили первую шайбу в новом сезоне. Что думаете по этому поводу?

— Конечно, я рад — первая всегда особенная. Потом уже все ощущаются как-то одинаково… Естественно, в каких-то играх можно забивать важнейшие шайбы, но первая всегда дает мне уверенность и определенный толчок для развития, — цитирует Осалу официальный сайт «Магнитки».

В следующем матче «Металлург» 5 сентября примет «Адмирал» из Владивостока, в этот же день «Барыс» сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

3.09.2017 15:00 Зрители 6120 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:2 Б Барыс
(1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Илья Воробьев Евгений Корешков
Вратари
Василий Кошечкин Хенрик Карлссон
1-й период
16:00 Мэтт Эллисон (Г. Дронов, Д. Денисов)
2-й период
Кирилл Полохов 26:51
27:36 Оскар Осала (Т. Филиппи, Н. Шос)
33:13 Мэтт Эллисон
Найджел Доус (Л. Вей, Д. Дитц) 33:42
39:24
39:49 Оскар Осала
3-й период
56:10 Владислав Калетник
Найджел Доус (К. Даллмэн, Д. Дитц) 57:50
Овертайм
Кевин Даллмэн 62:50
Антон Сагадеев 64:47
Серия буллитов - победный бросок
С. Мозякин
Статистика
6 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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Доус оформил дубль, но «Барыс» проиграл в гостях «Магнитке» в матче с 14 буллитами

Доус оформил дубль, но «Барыс» проиграл в гостях «Магнитке» в матче с 14 буллитами

Астанинский «Барыс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
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