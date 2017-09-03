«Амур» отыгрался на 59-й минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме
Тольяттинская «Лада» в родных стенах уступила хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Команда из Тольятти выиграла два матча из последних шести. Это поражение стало вторым подряд. Хабаровчане выиграли три матча из шести. Эта победа стала второй подряд.
На 13-й минуте матча Александр Нестеров вывел тольяттинскую команду вперёд. Во второй двадцатиминутке команды не сумели отличиться заброшенными шайбами. На 59-й минуте Томаш Зогорна сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, и Алексей Бывальцев принёс хабаровчанам победу.
Главные тренеры
|Артис Аболс
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Александр Лазушин
|Юха Метсола
|1-й период
|02:58
|Максим Кондратьев
|08:40
|12:21
|Александр Нестеров
|15:59
|Никита Филатов
|Владислав Ушенин
|15:59
|2-й период
|Дмитрий Клопов
|33:48
|34:12
|Никита Филатов
|38:53
|Денис Зернов
|Ян I Коларж
|38:53
|39:54
|Чарльз Геноуэй
|3-й период
|54:34
|56:39
|Дмитрий I Воробьев
|Томаш Зогорна (А. Фролов, М. Кондратьев)
|58:28
|Овертайм
|Алексей Бывальцев (М. Кондратьев)
|62:34
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter