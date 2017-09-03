«Амур» отыгрался на 59-й минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме

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Команда из Тольятти выиграла два матча из последних шести. Это поражение стало вторым подряд. Хабаровчане выиграли три матча из шести. Эта победа стала второй подряд.

На 13-й минуте матча Александр Нестеров вывел тольяттинскую команду вперёд. Во второй двадцатиминутке команды не сумели отличиться заброшенными шайбами. На 59-й минуте Томаш Зогорна сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, и Алексей Бывальцев принёс хабаровчанам победу.