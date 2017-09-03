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3 сентября 2017, 18:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Амур» отыгрался на 59-й минуте и вырвал победу у «Лады» в овертайме

Тольяттинская «Лада» в родных стенах уступила хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Тольяттинская Лада в родных стенах уступила хабаровскому Амуру в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Увеличить
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Команда из Тольятти выиграла два матча из последних шести. Это поражение стало вторым подряд. Хабаровчане выиграли три матча из шести. Эта победа стала второй подряд.

На 13-й минуте матча Александр Нестеров вывел тольяттинскую команду вперёд. Во второй двадцатиминутке команды не сумели отличиться заброшенными шайбами. На 59-й минуте Томаш Зогорна сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, и Алексей Бывальцев принёс хабаровчанам победу.

3.09.2017 16:00 Регулярный чемпионат ЛК "Лада Арена"
Лада 1:2 ОТ Амур
(1:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Артис Аболс Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Лазушин Юха Метсола
1-й период
02:58
Максим Кондратьев 08:40
12:21 Александр Нестеров
15:59 Никита Филатов
Владислав Ушенин 15:59
2-й период
Дмитрий Клопов 33:48
34:12 Никита Филатов
38:53 Денис Зернов
Ян I Коларж 38:53
39:54 Чарльз Геноуэй
3-й период
54:34
56:39 Дмитрий I Воробьев
Томаш Зогорна (А. Фролов, М. Кондратьев) 58:28
Овертайм
Алексей Бывальцев (М. Кондратьев) 62:34
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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