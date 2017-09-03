«Салават» забил 17 голов в двух 2 матчах, Ларсен забивает в каждом матче сезона

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Уфимская команда в двух последних матчах забросила 17 шайб. Ранее «Салават» забил 11 голов в матче с ХК «Сочи» (11:3). Всего уфимцы в пяти матчах поразили ворота соперников 25 раз — лучший результат в КХЛ в настоящее время.

Нападающий Илья Зубов в этом матче набрал 3 (2+1) очка. На счету игрока 8 (1+7) очков в текущем сезоне — это первое место в списке бомбардиров.