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3 сентября 2017, 18:15 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Салават» забил 17 голов в двух 2 матчах, Ларсен забивает в каждом матче сезона

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:0). В третьем периоде Ларсен отличился с передач Линуса Умарка и Йонаса Кемппаинена. Он забивает в каждой игре со старта сезона. Всего в пяти матчах Ларсен набрал 6 (5+1) очков.

Защитник <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> <span class=error>Филип</span> <span class=error>Ларсен</span> отметился голом в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Нефтехимиком</span> (6:0). Увеличить
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Уфимская команда в двух последних матчах забросила 17 шайб. Ранее «Салават» забил 11 голов в матче с ХК «Сочи» (11:3). Всего уфимцы в пяти матчах поразили ворота соперников 25 раз — лучший результат в КХЛ в настоящее время.

Нападающий Илья Зубов в этом матче набрал 3 (2+1) очка. На счету игрока 8 (1+7) очков в текущем сезоне — это первое место в списке бомбардиров.

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