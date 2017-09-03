Доус оформил дубль, но «Барыс» проиграл в гостях «Магнитке» в матче с 14 буллитами
Астанинский «Барыс» потерпел поражение от магнитогорского «Металлурга» в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи, прошедшей в Магнитогорске, закончилось со счетом 2:2 (1:0, 1:1, 0:1). При этом гости по ходу игры уступали с разницей в две шайбы.
Первыми счет в матче открыли игроки «Магнитки» усилиями Мэтта Эллисона, отличившегося на 16-й минуте.
Во втором периоде команды обменялись голами в большинстве. Сначала на 27-й минуте Оскар Осала удвоил преимущество хозяев, а спустя шесть минут Найджел Доус одну шайбу отыграл.
В заключительном периоде «Барыс» и вовсе сравнял счет. За две минуты до финальной сирены Доус вновь реализовал численное преимущество, записав на свой счет дубль.
В овертайме победителя выявить не удалось, хотя «Магнитка» играла в формате четыре на три и даже «5 на 3». В итоге исход матча решился в серии буллитов, где удачливее оказались хозяева — 3:2. Причем команды пробили на двоих 14 буллитов.
Для «Барыса» это был первый матч в рамках первой выездной серии в новом сезоне КХЛ. 5 сентября казахстанский клуб сыграет в Уфе против местного «Салавата Юлаева».
Напомним, в четыре домашних играх на старте сезона «Барыс» одержал три победы.
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