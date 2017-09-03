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3 сентября 2017, 17:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль

«Трактор» на своём льду проиграл команде «Куньлунь ред Стар».

Трактор на своём льду проиграл команде Куньлунь ред Стар. Увеличить
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Челябинцы проиграли второй матч кряду, а всего в сезоне выиграли два матча из шести. Китайская команда выиграла третий матч подряд. Это четвёртая победа в шести матчах сезона.

После первого периода челябинцы вели со счётом 3:0 — отличились Максим Якуценя, Пол Щехура и Юрий Петров. Во второй третий матча гостям удалось отыграться усилиями Алексея Поникаровского и Кори Кейна, оформившего дубль. На 40-й минуте матча Иван Вишневский вновь вывел челябинцев вперёд. «Трактор» не сумел удержать преимущество — Брэндон Дефацио сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, не выявивший победителя. В серии буллитов китайская команда вырвала победу.

3.09.2017 15:00 Зрители 6900 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 4:5 Б Куньлунь
(3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Майк Кинэн
Вратари
Василий Демченко 26:07 (П. Францоуз 26:07) Магнус Хелльберг 13:38 (Т. Кархунен 13:38)
1-й период
02:50 Максим Якуценя (Кир. Кольцов)
Матиас Мюттюнен 06:14
12:15
13:38 Пол Щехура
17:00 Юрий Петров (А. Рыбаков)
2-й период
Алексей Поникаровский (П. Воробей, А. Турессон) 21:22
Кори Кейн (В. Вольски, А. Костицын) 23:01
Джесси Блэкер 25:04
25:50 Линус Виделль
Кори Кейн (В. Вольски) 26:07
Юйэнь Зак 37:46
Юйэнь Зак 37:46
39:31 Иван Вишневский (П. Щехура, Кир. Кольцов)
3-й период
Кори Кейн 44:15
Джеффри Кинрейд 47:33
50:26 Данил Мамаев
Брэндон Дефацио (Дж. Кинрейд, В. Вольски) 52:09
54:19 Юрий Петров
Войтек Вольски 58:46
Серия буллитов - победный бросок
Д. Блэкер
Статистика
6 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
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