«Куньлунь» отыгрался с 0:3 и обыграл «Трактор» по буллитам, у Кейна дубль

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Челябинцы проиграли второй матч кряду, а всего в сезоне выиграли два матча из шести. Китайская команда выиграла третий матч подряд. Это четвёртая победа в шести матчах сезона.

После первого периода челябинцы вели со счётом 3:0 — отличились Максим Якуценя, Пол Щехура и Юрий Петров. Во второй третий матча гостям удалось отыграться усилиями Алексея Поникаровского и Кори Кейна, оформившего дубль. На 40-й минуте матча Иван Вишневский вновь вывел челябинцев вперёд. «Трактор» не сумел удержать преимущество — Брэндон Дефацио сравнял счёт. Встреча перетекла в овертайм, не выявивший победителя. В серии буллитов китайская команда вырвала победу.

<aside name="clb19299263" class="teaser teaser_incontent teaser_khl_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_khl_video"> <iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_81abc92070539fb8208ff8065723b657_hd/q437461/478ebd5077a1daf81c35c4bd78842020/4660125348?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=322&lang=ru' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d19299263.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>