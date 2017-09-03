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3 сентября 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах

«Автомобилист» на своём льду праздновал победу над «Адмиралом».

Автомобилист на своём льду праздновал победу над Адмиралом. Увеличить
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Дальневосточная команда проиграла пять матчей из шести на старте сезона. Уральская команда выиграла третий матч из пяти на старте сезона.

К 13-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Анатолия Голышева и Артёма Гареева. На 16-й минуте Максим Казаков сократил разрыв в счёте до минимума, однако Евгений Чесалин на 51-й минуте восстановил статус-кво. «Автомобилист» без проблем довёл игру до победы, под занавес матча поразив пустые ворота.

3.09.2017 15:00 Зрители 3500 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 4:1 Адмирал
(2:1, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Александр Андриевский
Вратари
Якуб Коварж Иван Налимов 58:20 (И. Налимов 59:44)
1-й период
01:24 Анатолий Голышев (И. Крикунов)
Иван Мищенко 01:35
10:03 Никита Трямкин
12:18 Артем Гареев (А. Торченюк, Н. Трямкин)
12:47 Георгий Мишарин
Максим Казаков (Д. Жафяров) 15:31
Павел Махановский 16:05
2-й период
21:01
22:31 Тэйлор Бек
26:38
31:48 Анатолий Голышев
32:03 Якуб Коварж
Джонатон Блум 35:07
3-й период
44:25
50:36 Евгений Чесалин (А. Симаков, Р. Тичар)
51:54 Никита Трямкин
58:20 Евгений Чесалин
59:44 п.в. Тэйлор Бек (Ф. Паре)
Статистика
16 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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