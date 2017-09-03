«Адмирал» уступил «Автомобилисту», это пятое поражение в шести матчах
«Автомобилист» на своём льду праздновал победу над «Адмиралом».
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Дальневосточная команда проиграла пять матчей из шести на старте сезона. Уральская команда выиграла третий матч из пяти на старте сезона.
К 13-й минуте хозяева вели со счётом 2:0 благодаря голам Анатолия Голышева и Артёма Гареева. На 16-й минуте Максим Казаков сократил разрыв в счёте до минимума, однако Евгений Чесалин на 51-й минуте восстановил
|3.09.2017 15:00
|Зрители 3500
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|4:1
|Адмирал
|(2:1, 0:0, 2:0)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Александр Андриевский
Вратари
|Якуб Коварж
|Иван Налимов 58:20 (И. Налимов 59:44)
|1-й период
|01:24
|Анатолий Голышев (И. Крикунов)
|Иван Мищенко
|01:35
|10:03
|Никита Трямкин
|12:18
|Артем Гареев (А. Торченюк, Н. Трямкин)
|12:47
|Георгий Мишарин
|Максим Казаков (Д. Жафяров)
|15:31
|Павел Махановский
|16:05
|2-й период
|21:01
|22:31
|Тэйлор Бек
|26:38
|31:48
|Анатолий Голышев
|32:03
|Якуб Коварж
|Джонатон Блум
|35:07
|3-й период
|44:25
|50:36
|Евгений Чесалин (А. Симаков, Р. Тичар)
|51:54
|Никита Трямкин
|58:20
|Евгений Чесалин
|59:44
|п.в.
|Тэйлор Бек (Ф. Паре)
Статистика
|16
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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