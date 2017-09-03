СЮ разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка
«Салават Юлаев» на своём льду одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Уфимская команда выиграла свой второй матч подряд и третий из пяти матчей в текущем сезоне. Нижнекамцы проиграли второй матч подряд, а ранее праздновали три победы подряд.
На третьей минуте матча Илья Зубов вывел уфимцев вперёд. Это 50-й гол хоккеиста в регулярных чемпионатах КХЛ. На 32-й минуте матча Денис Кокарев удвоил преимущество хозяев. В заключительной трети матча Максим Майоров, Максим Лазарев, Филип Ларсен и Денис Кокарев довели дело до разгромного счёта — 6:0.
Главным героем матча стал форвард уфимской команды Илья Зубов — на его счету 3 (1+2) очка.
|3.09.2017 14:30
|Регулярный чемпионат
|"Уфа Арена"
|Салават Юлаев
|6:0
|Нефтехимик
|(1:0, 1:0, 4:0)
Главные тренеры
|Эркка Вестерлунд
|Андрей Назаров
Вратари
|Бен Скривенс
|Андрей Макаров 54:01 (И. Ежов 54:01)
|1-й период
|Олег Пиганович
|00:46
|02:36
|Илья Зубов (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
|11:04
|Игорь Макаров
|11:04
|Игорь Макаров
|2-й период
|21:09
|26:42
|Руслан Петрищев
|Дэн Секстон
|26:58
|31:10
|Денис Кокарев (Ил. Зубов, А. Федоров)
|Ильдар Шиксатдаров
|35:23
|3-й период
|44:25
|Энвер Лисин
|Павел Здунов
|46:21
|49:46
|Максим Майоров (А. Лазарев, Е. Коротков)
|52:09
|Антон Лазарев
|54:01
|Филип Ларсен (Л. Умарк, Й. Кемппайнен)
|54:19
|Денис Кокарев (Ил. Зубов, А. Федоров)
|56:23
|Йоонас Кемппайнен
|56:23
|57:53
Статистика
|18
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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