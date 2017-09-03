СЮ разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка

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Уфимская команда выиграла свой второй матч подряд и третий из пяти матчей в текущем сезоне. Нижнекамцы проиграли второй матч подряд, а ранее праздновали три победы подряд.

На третьей минуте матча Илья Зубов вывел уфимцев вперёд. Это 50-й гол хоккеиста в регулярных чемпионатах КХЛ. На 32-й минуте матча Денис Кокарев удвоил преимущество хозяев. В заключительной трети матча Максим Майоров, Максим Лазарев, Филип Ларсен и Денис Кокарев довели дело до разгромного счёта — 6:0.

Главным героем матча стал форвард уфимской команды Илья Зубов — на его счету 3 (1+2) очка.