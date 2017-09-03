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3 сентября 2017, 16:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

СЮ разгромил «Нефтехимик», это 2-я победа подряд, у Зубова 3 очка

«Салават Юлаев» на своём льду одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

<span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> на своём льду одержал победу над <span class=error>Нефтехимиком</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Уфимская команда выиграла свой второй матч подряд и третий из пяти матчей в текущем сезоне. Нижнекамцы проиграли второй матч подряд, а ранее праздновали три победы подряд.

На третьей минуте матча Илья Зубов вывел уфимцев вперёд. Это 50-й гол хоккеиста в регулярных чемпионатах КХЛ. На 32-й минуте матча Денис Кокарев удвоил преимущество хозяев. В заключительной трети матча Максим Майоров, Максим Лазарев, Филип Ларсен и Денис Кокарев довели дело до разгромного счёта — 6:0.

Главным героем матча стал форвард уфимской команды Илья Зубов — на его счету 3 (1+2) очка.

3.09.2017 14:30 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Салават Юлаев 6:0 Нефтехимик
(1:0, 1:0, 4:0)
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Андрей Назаров
Вратари
Бен Скривенс Андрей Макаров 54:01 (И. Ежов 54:01)
1-й период
Олег Пиганович 00:46
02:36 Илья Зубов (Л. Умарк, Т. Хартикайнен)
11:04 Игорь Макаров
11:04 Игорь Макаров
2-й период
21:09
26:42 Руслан Петрищев
Дэн Секстон 26:58
31:10 Денис Кокарев (Ил. Зубов, А. Федоров)
Ильдар Шиксатдаров 35:23
3-й период
44:25 Энвер Лисин
Павел Здунов 46:21
49:46 Максим Майоров (А. Лазарев, Е. Коротков)
52:09 Антон Лазарев
54:01 Филип Ларсен (Л. Умарк, Й. Кемппайнен)
54:19 Денис Кокарев (Ил. Зубов, А. Федоров)
56:23 Йоонас Кемппайнен
56:23
57:53
Статистика
18 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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