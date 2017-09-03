Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Ожидается, что 30-летний американский хоккеист в ближайшие дни подпишет контракт с минским «Динамо».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Expect 30 year old ex-Canuck, Jack Skille to sign a contract with Minsk in the KHL in the next couple of days.</p>— Darren Dreger (@DarrenDreger) <a href="https://twitter.com/DarrenDreger/status/904310143512346624">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.