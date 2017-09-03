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3 сентября 2017, 15:22 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Джек Скилле, проведший более 300 матчей в НХЛ, перейдёт в минское «Динамо»

Нападающий Джек Скилле продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Об этом в своём «твиттере» сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Ожидается, что 30-летний американский хоккеист в ближайшие дни подпишет контракт с минским «Динамо».

В прошлом сезоне Скилле провёл 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ за «Ванкувер Кэнакс» и набрал 9 (5+4) очков. Всего на уровне Национальной хоккейной лиги на счету игрока 374 матча в составе «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз», «Коламбус Блю Джекетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс» и 85 очков.

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