Форвард «Лады» Эштон выбыл на два месяца из-за травмы

Ориентировочный срок восстановления игрока — два месяца. Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1).

В ближайшее время хоккеисту предстоит операция в Германии, после чего начнётся процесс реабилитации и восстановления.

В нынешнем сезоне Эштон провёл за «Ладу» четыре матча и набрал в них три (2+1) очка. Предыдущие два сезона хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо».