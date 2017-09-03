Форвард «Лады» Эштон выбыл на два месяца из-за травмы
Нападающий тольяттинской «Лады» Картер Эштон выбыл из строя
из-за травмы.
Ориентировочный срок восстановления игрока — два месяца. Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» (3:1).
В ближайшее время хоккеисту предстоит операция в Германии, после чего начнётся процесс реабилитации и восстановления.
В нынешнем сезоне Эштон провёл за «Ладу» четыре матча и набрал в них три (2+1) очка. Предыдущие два сезона хоккеист выступал за нижегородское «Торпедо».
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