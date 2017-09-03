Получивший сотрясение форвард ХК «Спартак» Радил не сыграет со СКА и «Йокеритом»
МОСКВА, 3 сен —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Состояние получившего сотрясение мозга форварда «Спартака» Лукаша Радила удовлетворительное, но хоккеист не примет участие в следующих двух матчах московской команды — против СКА (Санкт-Петербург) и финского «Йокерита», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «красно-белых».
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«Спартак» в субботу со счетом 1:0 в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Радил
«Состояние Радила удовлетворительное, Лукаш находится дома, диагноз — сотрясение. Хоккеист пропустит следующие две игры — против СКА и «Йокерита», — сообщили в
Матч против СКА «Спартак» проведет дома 4 сентября, игра с «Йокеритом» состоится в Москве 6 сентября.
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