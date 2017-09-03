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3 сентября 2017, 12:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Получивший сотрясение форвард ХК «Спартак» Радил не сыграет со СКА и «Йокеритом»

МОСКВА, 3 сен — Р-Спорт, Семен Галькевич. Состояние получившего сотрясение мозга форварда «Спартака» Лукаша Радила удовлетворительное, но хоккеист не примет участие в следующих двух матчах московской команды — против СКА (Санкт-Петербург) и финского «Йокерита», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе «красно-белых».

<em>МОСКВА 3 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич. </em>Состояние получившего сотрясение мозга форварда Спартака <span class=error>Лукаша</span> <span class=error>Радила</span> удовлетворительное но хоккеист не примет участие в следующих двух матчах московской команды — против <span class=error>СКА</span> (Санкт-Петербург) и финского <span class=error>Йокерита</span> сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> красно-белых. Увеличить
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«Спартак» в субботу со счетом 1:0 в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Радил из-за повреждения завершил игру в первом периоде. После матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев заявил, что у игрока подозрение на сотрясение мозга.

«Состояние Радила удовлетворительное, Лукаш находится дома, диагноз — сотрясение. Хоккеист пропустит следующие две игры — против СКА и «Йокерита», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Матч против СКА «Спартак» проведет дома 4 сентября, игра с «Йокеритом» состоится в Москве 6 сентября.

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