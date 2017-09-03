Получивший сотрясение форвард ХК «Спартак» Радил не сыграет со СКА и «Йокеритом»

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«Спартак» в субботу со счетом 1:0 в серии буллитов обыграл минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Радил из-за повреждения завершил игру в первом периоде. После матча главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев заявил, что у игрока подозрение на сотрясение мозга.

«Состояние Радила удовлетворительное, Лукаш находится дома, диагноз — сотрясение. Хоккеист пропустит следующие две игры — против СКА и «Йокерита», — сообщили в пресс-службе «Спартака».

Матч против СКА «Спартак» проведет дома 4 сентября, игра с «Йокеритом» состоится в Москве 6 сентября.