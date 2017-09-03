«Торпедо» и «СКА» устроили яркий матч в «Нагорном»
Уступая со счетом 1:3, торпедовцы сравняли счет, но в итоге уступили в затяжной серии буллитов.
Нижегородское «Торпедо» уступило «СКА» (Санкт-Петербург) со счетом 3:4. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Cчет в матче открыл Вячеслав Кулёмин, но сохранить лидерство до перерыва не удалось. Форвард гостей Александр Барабанов восстановил равновесие при игре в большинстве.
Во втором периоде СКА завладел инициативой, и Илья Ковальчук вывел гостей вперед. Торпедовцы приложили максимум усилий для того, чтобы изменить ход игры, и в одном из эпизодов Денису Паршину не хватило считанных сантиметров для того, чтобы восстановить равновесие после сольного прохода.
В начале третьего периода гол забил игрок СКА Павел Дацюк, но в конце Денис Баранцев и Геннадий Столяров заставили «Нагорный» ликовать от восторга, подарив нижегородским болельщикам яркий «камбэк» — 3:3.
Остаток основного времени и овертайм не принесли командам успеха, но продолжительная серия буллитов выявила победителя.
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