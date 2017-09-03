Лисовец: Минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше
Защитник минского «Динамо» Евгений Лисовец прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:1 Б). «Зубры» проиграли пятый матч подряд на старте сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Не хватает одного гола, а потом, мне кажется, пойдут второй и третий. Просто нам не хватает решающего броска — может, с мясом шайбу затолкать. Не смогли сегодня забить
Разберём игру, сделаем работу над ошибками. Мы играли достойно, все смотрелись хорошо, ребята старались, отдались матчу полностью, но этого оказалось недостаточно.
Стараемся не унывать. Конечно, никто не любит проигрывать, но мы стараемся, работаем, будем гнуть свою линию дальше», — сказал Лисовец в эфире клубного телевидения.
|2.09.2017 17:00
|Зрители 7024
|Регулярный чемпионат
|МСА "Лужники"
Главные тренеры
|Вадим Епанчинцев
|Горди Дуайер
Вратари
|Никита Беспалов
|Юнас Энрот
|1-й период
|Артур Гаврус
|03:17
|03:43
|Александр Хохлачев
|04:13
|Вячеслав Лещенко
|2-й период
|Евгений Ковыршин
|21:45
|27:38
|Райан Стоа
|Егор Шарангович
|27:38
|3-й период
|46:05
|Райан Стоа
|Дмитрий Коробов
|46:05
|Илья Шинкевич
|59:17
Серия буллитов - победный бросок
|И. Мирнов
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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