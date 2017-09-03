Лисовец: Минское «Динамо» старается не унывать, будет гнуть свою линию дальше

«Не хватает одного гола, а потом, мне кажется, пойдут второй и третий. Просто нам не хватает решающего броска — может, с мясом шайбу затолкать. Не смогли сегодня забить из-за нюансов.



Разберём игру, сделаем работу над ошибками. Мы играли достойно, все смотрелись хорошо, ребята старались, отдались матчу полностью, но этого оказалось недостаточно.



Стараемся не унывать. Конечно, никто не любит проигрывать, но мы стараемся, работаем, будем гнуть свою линию дальше», — сказал Лисовец в эфире клубного телевидения.