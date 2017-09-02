Епанчинцев: «Спартак» настраивается только на победу в предстоящем матче против СКА

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«Спартак» в первом домашнем матче сезона победил минское «Динамо» по буллитам со счетом 1:0. Против СКА красно-белые сыграют 4 сентября также на своей площадке.

«Первый и второй периоды соперник владел преимуществом на каждом участке поля. Он на полшага был впереди, и этому есть причины: очень мало времени на восстановление, очень тяжелая поездка, практически все игры идут через день, и это был уже шестой матч, — сказал Епанчинцев. — Радует, что третий период сыграли правильно, по заданию, искали моменты, контратаки, и были хорошие шансы. Что касается матча против СКА, то настраиваемся в нем только на победу, и главное — побыстрее восстановиться».

Епанчинцев рассказал, что линию обороны команды в ближайшем матче ждут изменения. «Мы планировали играть в предыдущих матчах в шесть защитников — это не от хорошей жизни, поскольку есть травмированные. Будем делать ротацию и освежать линию обороны», — подчеркнул он.

По словам главного тренера «Динамо» Горди Дуайера, его подопечные хорошо действовали физически на протяжении трех периодов и овертайма. «Мы были готовы к этой игре, были готовы дать отпор “Спартаку” физически, хорошо выглядели 65 минут, но нам не хватило гола. Перемешать звенья перед этой игрой для меня было самым легким решением — это была возможность встряхнуть команду», — сказал Дуайер.

Минское «Динамо» свой следующий матч проведет на выезде против «Северстали» 4 сентября.