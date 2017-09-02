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2 сентября 2017, 21:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Епанчинцев: «Спартак» настраивается только на победу в предстоящем матче против СКА

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Игроки «Спартака» настраиваются только на победу в предстоящем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против СКА из Санкт- Петербурга. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

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«Спартак» в первом домашнем матче сезона победил минское «Динамо» по буллитам со счетом 1:0. Против СКА красно-белые сыграют 4 сентября также на своей площадке.

«Первый и второй периоды соперник владел преимуществом на каждом участке поля. Он на полшага был впереди, и этому есть причины: очень мало времени на восстановление, очень тяжелая поездка, практически все игры идут через день, и это был уже шестой матч, — сказал Епанчинцев. — Радует, что третий период сыграли правильно, по заданию, искали моменты, контратаки, и были хорошие шансы. Что касается матча против СКА, то настраиваемся в нем только на победу, и главное — побыстрее восстановиться».

Епанчинцев рассказал, что линию обороны команды в ближайшем матче ждут изменения. «Мы планировали играть в предыдущих матчах в шесть защитников — это не от хорошей жизни, поскольку есть травмированные. Будем делать ротацию и освежать линию обороны», — подчеркнул он.

По словам главного тренера «Динамо» Горди Дуайера, его подопечные хорошо действовали физически на протяжении трех периодов и овертайма. «Мы были готовы к этой игре, были готовы дать отпор “Спартаку” физически, хорошо выглядели 65 минут, но нам не хватило гола. Перемешать звенья перед этой игрой для меня было самым легким решением — это была возможность встряхнуть команду», — сказал Дуайер.

Минское «Динамо» свой следующий матч проведет на выезде против «Северстали» 4 сентября.

2.09.2017 17:00 Зрители 7024 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:0 Б Динамо Мн
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Горди Дуайер
Вратари
Никита Беспалов Юнас Энрот
1-й период
Артур Гаврус 03:17
03:43 Александр Хохлачев
04:13 Вячеслав Лещенко
2-й период
Евгений Ковыршин 21:45
27:38 Райан Стоа
Егор Шарангович 27:38
3-й период
46:05 Райан Стоа
Дмитрий Коробов 46:05
Илья Шинкевич 59:17
Серия буллитов - победный бросок
И. Мирнов
Статистика
8 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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