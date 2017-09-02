Хоккеист «Спартака» Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Лукаш Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.
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В субботу «Спартак» в первом домашнем матче сезона КХЛ победил минское «Динамо» по буллитам со счетом 1:0. Радил получил травму в первом периоде игры.
«У Радила травма, он сейчас в больнице. По предварительным данным, у него сотрясение мозга. Было видно, что человек потерялся», — сказал Епанчинцев.
|2.09.2017 17:00
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|Регулярный чемпионат
|МСА "Лужники"
Главные тренеры
|Вадим Епанчинцев
|Горди Дуайер
Вратари
|Никита Беспалов
|Юнас Энрот
|1-й период
|Артур Гаврус
|03:17
|03:43
|Александр Хохлачев
|04:13
|Вячеслав Лещенко
|2-й период
|Евгений Ковыршин
|21:45
|27:38
|Райан Стоа
|Егор Шарангович
|27:38
|3-й период
|46:05
|Райан Стоа
|Дмитрий Коробов
|46:05
|Илья Шинкевич
|59:17
Серия буллитов - победный бросок
|И. Мирнов
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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