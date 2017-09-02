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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30878844/
2 сентября 2017, 21:04 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Спартака» Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Лукаш Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев.

Игрок получил травму в победном матче <span class=error>КХЛ</span> против минского Динамо Увеличить
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В субботу «Спартак» в первом домашнем матче сезона КХЛ победил минское «Динамо» по буллитам со счетом 1:0. Радил получил травму в первом периоде игры.

«У Радила травма, он сейчас в больнице. По предварительным данным, у него сотрясение мозга. Было видно, что человек потерялся», — сказал Епанчинцев.

2.09.2017 17:00 Зрители 7024 Регулярный чемпионат МСА "Лужники"
Спартак 1:0 Б Динамо Мн
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Горди Дуайер
Вратари
Никита Беспалов Юнас Энрот
1-й период
Артур Гаврус 03:17
03:43 Александр Хохлачев
04:13 Вячеслав Лещенко
2-й период
Евгений Ковыршин 21:45
27:38 Райан Стоа
Егор Шарангович 27:38
3-й период
46:05 Райан Стоа
Дмитрий Коробов 46:05
Илья Шинкевич 59:17
Серия буллитов - победный бросок
И. Мирнов
Статистика
8 Штрафное время 10
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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