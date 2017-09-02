Хоккеист «Спартака» Радил госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга

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В субботу «Спартак» в первом домашнем матче сезона КХЛ победил минское «Динамо» по буллитам со счетом 1:0. Радил получил травму в первом периоде игры.

«У Радила травма, он сейчас в больнице. По предварительным данным, у него сотрясение мозга. Было видно, что человек потерялся», — сказал Епанчинцев.